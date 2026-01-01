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Легенды Ленконцерта
Киноафиша Легенды Ленконцерта

Легенды Ленконцерта

12+
Возраст 12+

О концерте

Концертная программа «Легенды Ленконцерта» в Санкт-Петербурге

Концертная программа «Легенды Ленконцерта» пройдет 1 октября 2026 года в 19:00 в театрально-концертном зале Екатерининское собрание, Санкт-Петербург. Это событие приурочено к масштабному празднованию 95-летия «Петербург-концерта», исторического преемника знаменитого советского «Ленконцерта».

Формат и программа вечера

Концерт обещает стать ностальгическим и праздничным шоу, посвященным золотой эпохе ленинградской эстрады. В советские годы именно здесь начинали свой путь и блистали такие звезды, как Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Людмила Сенчина и Александр Розенбаум.

В программе принимают участие как действующие солисты «Петербург-концерта», так и приглашенные артисты, работавшие в организации в разные годы. На сцене выступит знаменитый Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Андрея Медведева, который продолжает лучшие традиции Ленинградского концертного оркестра Анатолия Бадхена.

Музыкальное наполнение

Гостей вечера ждут живые исполнения легендарных советских шлягеров и эстрадной классики, а также знаковые произведения ленинградских и петербургских композиторов, таких как И. Дунаевский, В. Соловьев-Седой, А. Петров и другие.

 

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В других городах
Октябрь
1 октября четверг
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1200 ₽

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