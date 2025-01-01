Меню
Легенды королей. Органная музыка старой Англии
Билеты от 1000₽
Легенды королей. Органная музыка старой Англии

Легенды королей. Органная музыка старой Англии

6+
6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в эпоху барокко

Вечер, погружающий в атмосферу старой Англии, наполненной величием и трагизмом королевских судеб, ждет вас под сводами англиканского собора. Здесь прозвучит музыка выдающихся композиторов XVI–XVIII веков, чьи произведения стали символами золотого века английской музыки.

Уникальный ансамбль органа, барочной скрипки и барочной гитары оживит музыку, сочетающую строгость и величие барокко с проникновенной лирикой и живостью народных мелодий.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат сочинения:

  • Г. Гендель — Трио-соната си минор
  • Дж. Алкок — Волюнтария ре мажор
  • Н. Маттеис — Граунд на шотландские темы
  • Дж. Стэнли — Соната для скрипки и бассо континуо соль минор
  • О. Гиббонс — Фантазия в 4 частях
  • Г. Пёрселл — «My dearest, my fairest» из оперы «Тиран Павзаний»
  • Дж. Дауленд — «Flow my tears»
  • Г. Экклз — Граунд «The Mad Lover»
  • Дж. Баннистер — Граунд фа мажор
  • Г. Пёрселл — «Чакона» из оперы «Королева фей»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:

  • Марина Шиганова (барочная скрипка)
  • Андрей Шейко (орган)
  • Владислав Румынский (барочная гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Погружение в величие английской музыки и дух благородства эпохи ждет вас!

Легенды королей. Органная музыка старой Англии

Ноябрь
22 ноября суббота
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

