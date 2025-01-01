Легенды королей. Органная музыка старой Англии

Музыкальное путешествие в эпоху барокко

Вечер, погружающий в атмосферу старой Англии, наполненной величием и трагизмом королевских судеб, ждет вас под сводами англиканского собора. Здесь прозвучит музыка выдающихся композиторов XVI–XVIII веков, чьи произведения стали символами золотого века английской музыки.

Уникальный ансамбль органа, барочной скрипки и барочной гитары оживит музыку, сочетающую строгость и величие барокко с проникновенной лирикой и живостью народных мелодий.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат сочинения:

Г. Гендель — Трио-соната си минор

Дж. Алкок — Волюнтария ре мажор

Н. Маттеис — Граунд на шотландские темы

Дж. Стэнли — Соната для скрипки и бассо континуо соль минор

О. Гиббонс — Фантазия в 4 частях

Г. Пёрселл — «My dearest, my fairest» из оперы «Тиран Павзаний»

Дж. Дауленд — «Flow my tears»

Г. Экклз — Граунд «The Mad Lover»

Дж. Баннистер — Граунд фа мажор

Г. Пёрселл — «Чакона» из оперы «Королева фей»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:

Марина Шиганова (барочная скрипка)

Андрей Шейко (орган)

Владислав Румынский (барочная гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена. Погружение в величие английской музыки и дух благородства эпохи ждет вас!