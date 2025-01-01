Волшебство итальянской оперы в Москве

Приглашаем вас насладиться атмосферой Италии в Большом зале Московской консерватории. Концерт «Легенды итальянской оперы. Дж. Пуччини. Дж. Верди. В. Беллини» подарит зрителям настоящие музыкальные бриллианты, покорившие мир.

Программа концерта

Во время концерта прозвучат арии из знаковых опер, таких как «Богема», «Сила судьбы», «Отелло» и «Мадам Баттерфляй». Исполнит эти величественные произведения лауреат международных вокальных конкурсов, обладательница завораживающего сопрано — Кристина Пономарёва.

Исполнители

Государственный Кремлёвский оркестр Управления делами Президента РФ

Управления делами Президента РФ Дирижёр: Константин Чудовский

Константин Чудовский Солистка: Кристина Пономарёва (сопрано)

Кристина Пономарёва (сопрано) Солист: Андрей Борисенко (баритон)

О Государственном Кремлёвском оркестре

Государственный Кремлевский оркестр был создан в 2019 году. Он объединил творческий состав Государственного духового оркестра России, который перешел в ведение Управления делами Президента Российской Федерации. Художественным руководителем и главным дирижером является Константин Чудовский — один из самых востребованных молодых дирижеров России, лауреат молодежной премии «Триумф».

Оркестр сочетает в себе симфонический и духовой составы. В его репертуаре — шедевры русской и западноевропейской академической музыки, а также произведения современных композиторов.

Значимые мероприятия

Государственный Кремлевский оркестр активно участвует в официальных мероприятиях государственного значения и важных общественно-политических событиях. Среди значимых проектов — концерты «Россия — народу Сирии», «Во имя жизни — Мариуполь», а также мероприятия, посвященные Дню Победы и юбилеям освобождения городов.

Будущие концерты

В сезоне 2023-2024 гг. оркестр запланировал концерты с участием мастеров мировой сцены и молодых талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов. Программы оркестра всегда вызывают большой резонанс среди слушателей и музыкальных критиков.

Категория: 6+

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут