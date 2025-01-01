Легенды Испании

Вечер испанской музыки: Погружение в мир звуков и поэзии

«Испания! Я вновь тобою пьян! Цветок мечты возвышенной взлелеяв, Опять твой образ предо мной горит За отдаленной гранью Пиренеев!» - эти строки поэта прекрасно отражают атмосферу предстоящего вечера испанской музыки для скрипки и фортепиано.

Программа концерта

В программе вечера звучат произведения известных композиторов:

Энрико Гранадос

Исаак Альбенис

Мануэль де Фалья

Фриц Крейслер

Александр Глазунов

Сесиль Шаминад

Родион Щедрин

Исполнители

Виртуозы сцены:

Елена Козлова-Гатовская (скрипка)

Камилла Норова (фортепиано)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 1 час. Это отличная возможность насладиться живой музыкой и поэзией, погрузиться в атмосферу Испании и открыть для себя новые грани классической музыки.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!