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Легенды Испании
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Легенды Испании

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер испанской музыки: Погружение в мир звуков и поэзии

«Испания! Я вновь тобою пьян! Цветок мечты возвышенной взлелеяв, Опять твой образ предо мной горит За отдаленной гранью Пиренеев!» - эти строки поэта прекрасно отражают атмосферу предстоящего вечера испанской музыки для скрипки и фортепиано.

Программа концерта

В программе вечера звучат произведения известных композиторов:

  • Энрико Гранадос
  • Исаак Альбенис
  • Мануэль де Фалья
  • Фриц Крейслер
  • Александр Глазунов
  • Сесиль Шаминад
  • Родион Щедрин

Исполнители

Виртуозы сцены:

  • Елена Козлова-Гатовская (скрипка)
  • Камилла Норова (фортепиано)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 1 час. Это отличная возможность насладиться живой музыкой и поэзией, погрузиться в атмосферу Испании и открыть для себя новые грани классической музыки.

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 ноября
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
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