Легенды Испании

«Испания! Я вновь тобою пьян! Цветок мечты возвышенной взлелеяв, Опять твой образ предо мной горит За отдаленной гранью Пиренеев!» - эти строки поэта прекрасно отражают атмосферу предстоящего вечера испанской музыки для скрипки и фортепиано.
В программе вечера звучат произведения известных композиторов:
Виртуозы сцены:
Продолжительность концерта составляет 1 час. Это отличная возможность насладиться живой музыкой и поэзией, погрузиться в атмосферу Испании и открыть для себя новые грани классической музыки.
Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события!