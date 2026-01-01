Оповещения от Киноафиши
Легенды и тайны Дома Ленина
Легенды и тайны Дома Ленина

Легенды и тайны Дома Ленина

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О выставке

Экскурсия по Камерному залу Новосибирской филармонии

Увлекательная экскурсия в Камерный зал филармонии заинтересует как взрослых, так и детей. Уникальному зданию в самом центре Новосибирска в 2025 году исполнится ровно 100 лет!

История и закулисье филармонии

Во время экскурсии вы узнаете историю строительства одного из самых интересных памятников Новосибирска, которая тесно связана с историей нашей страны. Гостям экскурсии предложат посетить закулисье филармонии: вы сможете увидеть репетиционный зал и познакомиться с историей первой в городе студии звукозаписи.

Участники посещают пустой концертный зал, заглядывают в гримерные и поднимаются на сцену, что дает возможность увидеть другие интересные помещения филармонии. Также есть шанс заглянуть на репетицию творческого коллектива. В ходе экскурсии можно встретиться с настоящим органом и старинным клавесином!

Уникальная коллекция и общение с ведущими

Кроме того, вы увидите знаменитую коллекцию «музыкальных» галстуков Владимира Миллера. Эта коллекция собиралась более тридцати лет и включает экспонаты, подаренные именитыми музыкантами со всего мира.

В завершении экскурсии у вас будет возможность задать интересующие вопросы и сделать запоминающиеся кадры в историческом здании.

 

