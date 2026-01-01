Спектакль Легенды Бродячей собаки

Оповещения от Киноафиши
Поэтический бранч в Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки»

Арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» приглашает всех ценителей поэзии на воскресный поэтический бранч. Это уникальное событие позволит окунуться в атмосферу исторического творческого пространства, где свои первые шаги делали такие великие поэты, как Анна Ахматова и Николай Гумилёв.

История Бродячей Собаки

На этом легендарном месте юная Анна Ахматова начинала карьеру, а группа акмеистов, возглавляемая Гумилёвым, обрела свой клуб. Здесь также свои произведения читали Александр Вертинский и Осип Мандельштам, что добавляет событию особый культурный контекст.

Творчество Ольги Обуховской

На бранче выступит автор-исполнитель Ольга Обуховская, которая представит свои литературные произведения. Угощение вкусной поэзией и историческими фактами гарантировано!

Для всех возрастов

Программа рассчитана на зрителей разных возрастных категорий, от юношества до старшего поколения. Это идеальная возможность узнать больше об истории Бродячей Собаки и насладиться живым искусством.

Март
29 марта воскресенье
13:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 1500 ₽

