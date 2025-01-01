«Легенды Блюза» с симфоническим оркестром. Blues Doctors

Легенды блюза в исполнении Blues Doctors и симфонического оркестра

Обновленная программа «Легенды блюза» от Blues Doctors с симфоническим оркестром All Stars Orchestra – это музыкальное путешествие, созданное с учетом пожеланий зрителей.

Лучшие композиции блюз-рока

Вас ждут шедевры таких мастеров, как Gary Moore, Jimi Hendrix, Eric Clapton и Dire Straits. В программе прозвучат знаменитые произведения:

B.B. King – Thrill Is Gone,

– Thrill Is Gone, Gary Moore – Still Got The Blues,

– Still Got The Blues, Dire Straits – Your Latest Trick,

а также многие другие.

Блюз – музыка души

Блюз, зародившийся в негритянских гетто XIX века, стал основой рок-музыки и других жанров. Этот лаконичный, но богатый импровизацией стиль способен пробудить глубокие эмоции и чувства, объединяя слушателей по всему миру.

Участники концерта

Blues Doctors – блюз-рок коллектив, известный далеко за пределами России. Лидер группы Владимир Демьянов – виртуозный гитарист и шоумен, чьи выступления превращаются в яркое музыкальное действо.

– блюз-рок коллектив, известный далеко за пределами России. Лидер группы Владимир Демьянов – виртуозный гитарист и шоумен, чьи выступления превращаются в яркое музыкальное действо. All Stars Orchestra под управлением дирижера Ильи Коптева – лауреата международных конкурсов и создателя масштабных рок-проектов, таких как Metallica Show, Богемская Рапсодия и Pink Floyd Universe Show.

Уникальная атмосфера

Окунитесь в мир блюза, наполненный сильными эмоциями, чарующими мелодиями и неповторимым звучанием симфонического оркестра.

Не пропустите возможность насладиться музыкой души и ощутить магию настоящего блюз-рока!