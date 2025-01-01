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«Легенды Блюза» с симфоническим оркестром. Blues Doctors
Киноафиша «Легенды Блюза» с симфоническим оркестром. Blues Doctors

«Легенды Блюза» с симфоническим оркестром. Blues Doctors

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Легенды блюза в исполнении Blues Doctors и симфонического оркестра

Обновленная программа «Легенды блюза» от Blues Doctors с симфоническим оркестром All Stars Orchestra – это музыкальное путешествие, созданное с учетом пожеланий зрителей.

Лучшие композиции блюз-рока
Вас ждут шедевры таких мастеров, как Gary Moore, Jimi Hendrix, Eric Clapton и Dire Straits. В программе прозвучат знаменитые произведения:

  • B.B. King – Thrill Is Gone,
  • Gary Moore – Still Got The Blues,
  • Dire Straits – Your Latest Trick,
    а также многие другие.

Блюз – музыка души
Блюз, зародившийся в негритянских гетто XIX века, стал основой рок-музыки и других жанров. Этот лаконичный, но богатый импровизацией стиль способен пробудить глубокие эмоции и чувства, объединяя слушателей по всему миру.

Участники концерта

  • Blues Doctors – блюз-рок коллектив, известный далеко за пределами России. Лидер группы Владимир Демьянов – виртуозный гитарист и шоумен, чьи выступления превращаются в яркое музыкальное действо.
  • All Stars Orchestra под управлением дирижера Ильи Коптева – лауреата международных конкурсов и создателя масштабных рок-проектов, таких как Metallica ShowБогемская Рапсодия и Pink Floyd Universe Show.

Уникальная атмосфера
Окунитесь в мир блюза, наполненный сильными эмоциями, чарующими мелодиями и неповторимым звучанием симфонического оркестра.

Не пропустите возможность насладиться музыкой души и ощутить магию настоящего блюз-рока!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 8 октября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
МТС Live Холл Санкт-Петербург Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 118, 1 этаж
19:00 от 2000 ₽
Красноярск, 19 ноября
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
19:00 от 1500 ₽

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