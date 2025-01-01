«Легенды Блюза» с симфоническим оркестром. Blues Doctors

Обновленная программа «Легенды блюза» от Blues Doctors с симфоническим оркестром All Stars Orchestra – это музыкальное путешествие, созданное с учетом пожеланий зрителей.
Лучшие композиции блюз-рока
Вас ждут шедевры таких мастеров, как Gary Moore, Jimi Hendrix, Eric Clapton и Dire Straits. В программе прозвучат знаменитые произведения:
Блюз – музыка души
Блюз, зародившийся в негритянских гетто XIX века, стал основой рок-музыки и других жанров. Этот лаконичный, но богатый импровизацией стиль способен пробудить глубокие эмоции и чувства, объединяя слушателей по всему миру.
Участники концерта
Уникальная атмосфера
Окунитесь в мир блюза, наполненный сильными эмоциями, чарующими мелодиями и неповторимым звучанием симфонического оркестра.
Не пропустите возможность насладиться музыкой души и ощутить магию настоящего блюз-рока!