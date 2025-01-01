Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенды бандитского Петербурга
Киноафиша Легенды бандитского Петербурга

Легенды бандитского Петербурга

16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О выставке

Авторский проект Дмитрия Димова, основанный на реальных событиях

Уникальный авторский спектакль Дмитрия Димова об эпохе так называемых «лихих» 90-х годов в России.

Криминальные истории и загадочные события

Из чего вырос криминалитет конца 80-х годов? Кто и зачем убил вице-губернатора города в августе 97-го и почему Анатолий Чубайс поклялся отомстить за это убийство? Эти и многие другие вопросы будут обсуждены в спектакле-экскурсии «Легенды бандитского Петербурга».

Уникальный рассказчик

Автор бестселлера «Грани теней», писатель, актер и драматург Дмитрий Димов немного раскроет занавес над загадками преступного мира. Он сам был участником и очевидцем многих событий, о которых пойдет речь.

Неизвестные факты и тайны

О некоторых фактах вам расскажут шепотом, так как многие тайны еще не раскрыты и не терпят огласки. Вы узнаете о судьбах самых одиозных лидеров преступных группировок и различных аспектах петербургского криминала. Как отличается преступный мир Петербурга от Москвы и остальной России?

Эксклюзивные знакомства

Кроме того, вам представится уникальная возможность встретиться с одним из «лиц» бандитского Петербурга, если повезет.

Приглашаем на спектакль

Все, что вы узнаете о криминальной изнанке великого города, потрясет вас и заставит по-новому взглянуть на многие события и явления. Спешите и не пожалеете!

Спектакль-экскурсия «Легенды бандитского Петербурга» пройдет в Театральной долине на В.О. 13-линия, д. 70.

Купить билет на выставка Легенды бандитского Петербурга

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
26 декабря пятница
19:30
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
25 января в 18:00 Музей «В Тишине»
от 1450 ₽
Хочу подарить сертификат "Я танцую по стране"
12+
Интерактивный Мастер-класс
Хочу подарить сертификат "Я танцую по стране"
12 мая в 19:00 Севкабель Порт
от 3300 ₽
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
30 декабря в 18:00 Музей йоги Sanskar
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше