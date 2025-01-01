Авторский проект Дмитрия Димова, основанный на реальных событиях

Уникальный авторский спектакль Дмитрия Димова об эпохе так называемых «лихих» 90-х годов в России.

Криминальные истории и загадочные события

Из чего вырос криминалитет конца 80-х годов? Кто и зачем убил вице-губернатора города в августе 97-го и почему Анатолий Чубайс поклялся отомстить за это убийство? Эти и многие другие вопросы будут обсуждены в спектакле-экскурсии «Легенды бандитского Петербурга».

Уникальный рассказчик

Автор бестселлера «Грани теней», писатель, актер и драматург Дмитрий Димов немного раскроет занавес над загадками преступного мира. Он сам был участником и очевидцем многих событий, о которых пойдет речь.

Неизвестные факты и тайны

О некоторых фактах вам расскажут шепотом, так как многие тайны еще не раскрыты и не терпят огласки. Вы узнаете о судьбах самых одиозных лидеров преступных группировок и различных аспектах петербургского криминала. Как отличается преступный мир Петербурга от Москвы и остальной России?

Эксклюзивные знакомства

Кроме того, вам представится уникальная возможность встретиться с одним из «лиц» бандитского Петербурга, если повезет.

Приглашаем на спектакль

Все, что вы узнаете о криминальной изнанке великого города, потрясет вас и заставит по-новому взглянуть на многие события и явления. Спешите и не пожалеете!

Спектакль-экскурсия «Легенды бандитского Петербурга» пройдет в Театральной долине на В.О. 13-линия, д. 70.