Киноафиша Легендарный джаз в огнях Сити: «Pretty Woman» — романтические хиты 70-90-х на открытой крыше

Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыка на московской крыше: волшебный вечер с Антоном Ярославским

Тёплый вечер, панорамная крыша, металлический блеск небоскрёбов и звон бокалов — кажется, что мы на террасе где-нибудь над Манхэттеном. Roofevents приглашает вас в мир, где царит благородная винтажная атмосфера и музыка 70-х, 80-х и 90-х годов.

Звучание великих хитов

Элвис Пресли, Джордж Майкл, The Beatles, Стиви Уандер, ABBA и многие другие — их музыка будет звучать роскошно в новых джазовых аранжировках, словно со старых пластинок. Малиновый закат, мерцание гирлянд и завораживающий урбанистический пейзаж создают уникальную атмосферу, которая погружает зрителей в эпоху элегантных вечеринок.

Стиль, драйв и безупречный вкус

Roofevents превращает концерты на крыше в стильные музыкальные путешествия, сочетающие живой джаз, культовые хиты и атмосферу безупречного вкуса. Это не просто концерт — это новая грань реальности, стильная и лёгкая.

Звезда вечера: Антон Ярославский

На этой увлекательной музыкальной встрече вас ждёт выступление Антона Ярославского. Известный крунер, звезда столичного джаза, обладает проникновенным баритоном и уникальной манерой исполнения. Он пел на сцене Кремля, Арбат Холла, Джазовой Филармонии России и даже на Дубай EXPO. Теперь он споёт для вас в фирменной уютной атмосфере Roofevents.

Не упустите возможность насладиться этой атмосферной музыкальной вечеринкой и погрузиться в мир джаза с лучшими хитами прошлого века!

Расписание

3 сентября
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:30 от 2900 ₽
5 сентября
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:30 от 2900 ₽
7 сентября
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:00 от 2900 ₽
12 сентября
Крыша Novotel Киевская Москва, Киевская, 2, Novotel, 5 этаж
19:30 от 2900 ₽

