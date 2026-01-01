Легендарные саундтреки. Музыка и кино

КОнцерт саундтреков в Яани Кирик

Представляем вам премьеру концерта «Легендарные саундтреки» от пятикратных лауреатов премии «Концерт года» — Amadeus Concerts. В программе прозвучат культовые мелодии из любимых фильмов, таких как «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Звёздные войны», «Интерстеллар» и «Аватар». Это настоящая находка для всех поклонников кино и музыки!

С участием тщательно отобранных музыкантов и разнообразного состава инструментов, включая орган, струнный ансамбль, духовые, рояль, клавишные, перкуссию и фолк-инструменты, зрители смогут насладиться уникальным звучанием. Видеоряд добавит особую атмосферу, делая концерт интересным не только для взрослых, но и для детей.

Концерт обещает принести полтора часа волшебных впечатлений, вдохновения и радости. Это отличная возможность познакомить юных слушателей с классической музыкой через любимые саундтреки. Уверены, каждый уйдёт с улыбкой и хорошим настроением!