Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легендарные саундтреки. Музыка и кино
Киноафиша Легендарные саундтреки. Музыка и кино

Легендарные саундтреки. Музыка и кино

0+
Возраст 0+

О концерте

КОнцерт саундтреков в Яани Кирик

Представляем вам премьеру концерта «Легендарные саундтреки» от пятикратных лауреатов премии «Концерт года» — Amadeus Concerts. В программе прозвучат культовые мелодии из любимых фильмов, таких как «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Звёздные войны», «Интерстеллар» и «Аватар». Это настоящая находка для всех поклонников кино и музыки!

С участием тщательно отобранных музыкантов и разнообразного состава инструментов, включая орган, струнный ансамбль, духовые, рояль, клавишные, перкуссию и фолк-инструменты, зрители смогут насладиться уникальным звучанием. Видеоряд добавит особую атмосферу, делая концерт интересным не только для взрослых, но и для детей.

Концерт обещает принести полтора часа волшебных впечатлений, вдохновения и радости. Это отличная возможность познакомить юных слушателей с классической музыкой через любимые саундтреки. Уверены, каждый уйдёт с улыбкой и хорошим настроением!

Купить билет на концерт Легендарные саундтреки. Музыка и кино

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
17 апреля пятница
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1500 ₽

Фотографии

Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино Легендарные саундтреки. Музыка и кино

В ближайшие дни

Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
19 апреля в 20:00 Police Station
от 1400 ₽
6+
Классическая музыка
Е.Украинская (фортепиано) и артисты ЗКР, аб-т №1
18 апреля в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
10 апреля в 17:00 Police Station
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше