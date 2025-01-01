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Легендарные Рок-хиты на Виолончелях: Magic Cellos Band
Билеты от 1200₽
Киноафиша Легендарные Рок-хиты на Виолончелях: Magic Cellos Band

Легендарные Рок-хиты на Виолончелях: Magic Cellos Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Поистине фантастическое рок-шоу!

Готовьтесь к фантастическому рок-шоу, которое перевернет всё, что вы знали о музыкальных жанрах и жанрах шоу! На сцене Magic Cellos Band — ансамбль виолончелей, который взрывает эмоции и заставляет сердца биться быстрее. Мелодичность сменяется драйвом, и перед вами раскрывается не просто концерт, а настоящий музыкальный ураган!

Уникальная атмосфера и магия звука

В этот вечер эмоции будут на высоте, а драйв и энергия сразят вас наповал. Вас ждёт музыка, под которую, возможно, вы подростком плакали в своей комнате, о которой вспоминали в моменты душевных переживаний или пели у костра с друзьями. Все эти моменты, пропитанные чувством, снова вернутся к вам — теперь с невероятной силой, потому что рок на виолончелях — это шоу, которое невозможно забыть!

Никаких шаблонов — только магия музыки

Если вы ждали шоу, которое разрывает все рамки, это оно! Уникальное представление, где каждое движение музыкантов — это не просто игра на инструментах, а настоящая музыкальная магия, которая создаёт незабываемые впечатления. Nothing else matters — только музыка, только сейчас и только здесь!

Готовы к невероятному вечеру?

Не упустите шанс увидеть и почувствовать все это на живом концерте. И как говорится, это только начало...

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
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12 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1200 ₽
22 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
18:00 от 1200 ₽
30 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Легендарные Рок-хиты на Виолончелях: Magic Cellos Band

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