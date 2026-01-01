Приглашаем вас на вечер балета, который пройдет в двух отделениях. Продолжительность спектакля составит 1 час 45 минут. Это уникальное событие под руководством народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий, Героя Социалистического Труда и академика Юрия Григоровича. Дирижёр-постановщик — заслуженный артист РСФСР Александр Лавренюк.
После Октябрьской революции в театре балета начался новый этап, который был вдохновлён работами таких мастеров, как Мариус Петипа, Лев Иванов и Михаил Фокин. В это время создавались балеты, отражающие борьбу народа против тирании и насилия. Например, в балете «Лауренсия» толпы восстают против Командора, а в «Пламени Парижа» народ совершает революцию.
Тематика свободы и независимости стала центральной, а хореография того времени выражала идеи нового мира. Танец стал основным средством выразительности, в то время как героические сюжеты и характерные образы наполнили балет новое звучание. Проект Юрия Григоровича «Легендарные хореографы ХХ века» посвящён именно этим великим мастерам.
Не упустите возможность насладиться великолепием хореографии и погрузиться в атмосферу исторических событий через искусство танца!