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Киноафиша Легендарные хореографы ХХ века

Спектакль Легендарные хореографы ХХ века

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Вечер хореографии в Музыкальном театре «Премьера»

Приглашаем вас на вечер балета, который пройдет в двух отделениях. Продолжительность спектакля составит 1 час 45 минут. Это уникальное событие под руководством народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий, Героя Социалистического Труда и академика Юрия Григоровича. Дирижёр-постановщик — заслуженный артист РСФСР Александр Лавренюк.

Исторический контекст

После Октябрьской революции в театре балета начался новый этап, который был вдохновлён работами таких мастеров, как Мариус Петипа, Лев Иванов и Михаил Фокин. В это время создавались балеты, отражающие борьбу народа против тирании и насилия. Например, в балете «Лауренсия» толпы восстают против Командора, а в «Пламени Парижа» народ совершает революцию.

Тематика свободы и независимости стала центральной, а хореография того времени выражала идеи нового мира. Танец стал основным средством выразительности, в то время как героические сюжеты и характерные образы наполнили балет новое звучание. Проект Юрия Григоровича «Легендарные хореографы ХХ века» посвящён именно этим великим мастерам.

Программа вечера

I отделение

  • Сюита из балета А. Крейна «Лауренсия», хореография В. Чабукиани
  • Сюита из балета А. Хачатуряна «Гаянэ», хореография Н. Анисимовой

II отделение

  • Сюита из балета Б. Асафьева «Пламя Парижа», хореография В. Вайнонена
  • Сюита из балета С. Рахманинова «Паганини», хореография Л. Лавровского
  • Балетная картина из оперы Ш. Гуно «Фауст»: «Вальпургиева ночь», хореография Л. Лавровского

Не упустите возможность насладиться великолепием хореографии и погрузиться в атмосферу исторических событий через искусство танца!

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