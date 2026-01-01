Вечер хореографии в Музыкальном театре «Премьера»

Приглашаем вас на вечер балета, который пройдет в двух отделениях. Продолжительность спектакля составит 1 час 45 минут. Это уникальное событие под руководством народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий, Героя Социалистического Труда и академика Юрия Григоровича. Дирижёр-постановщик — заслуженный артист РСФСР Александр Лавренюк.

Исторический контекст

После Октябрьской революции в театре балета начался новый этап, который был вдохновлён работами таких мастеров, как Мариус Петипа, Лев Иванов и Михаил Фокин. В это время создавались балеты, отражающие борьбу народа против тирании и насилия. Например, в балете «Лауренсия» толпы восстают против Командора, а в «Пламени Парижа» народ совершает революцию.

Тематика свободы и независимости стала центральной, а хореография того времени выражала идеи нового мира. Танец стал основным средством выразительности, в то время как героические сюжеты и характерные образы наполнили балет новое звучание. Проект Юрия Григоровича «Легендарные хореографы ХХ века» посвящён именно этим великим мастерам.

Программа вечера

I отделение

Сюита из балета А. Крейна «Лауренсия», хореография В. Чабукиани

Сюита из балета А. Хачатуряна «Гаянэ», хореография Н. Анисимовой

II отделение

Сюита из балета Б. Асафьева «Пламя Парижа», хореография В. Вайнонена

Сюита из балета С. Рахманинова «Паганини», хореография Л. Лавровского

Балетная картина из оперы Ш. Гуно «Фауст»: «Вальпургиева ночь», хореография Л. Лавровского

Не упустите возможность насладиться великолепием хореографии и погрузиться в атмосферу исторических событий через искусство танца!