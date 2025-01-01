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Легендарные хиты с оркестром. Arte Musicum
Билеты от 800₽
Киноафиша Легендарные хиты с оркестром. Arte Musicum

Легендарные хиты с оркестром. Arte Musicum

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер «Знакомые мелодии» в зале церковных соборов

Этот вечер станет для вас путешествием в прошлое — в те годы, когда музыка из кинофильмов жила в каждом доме и звучала в каждом сердце. Вас ждёт уникальная программа из золотого фонда советского кинематографа: от лиричной «Нежности» и вальса из «Девчат» до жизнеутверждающей «Песни мушкетёров».

Это концерт для тех, кто ценит не просто музыку, а память. Для тех, кто с теплом вспоминает фильмы, песни которых стали символами эпохи.

Звёзды на сцене

На сцене — Академический большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева под управлением маэстро Александра Клевицкого, композитора и дирижёра, который влюблен в музыку так же, как и вы. Солисты вечера — лауреаты, финалисты, солисты ведущих театров и телепроектов:

  • Анна Бутурлина
  • Софья Онопченко (финалистка проекта «Голос»)
  • Валерия Чайка
  • Иван Викулов (солист Театра оперетты)
  • Владислав Косарев

Программа вечера

Что будет звучать? Будет всё, что вы любите. От «Лунного вальса» и «Нежности» до «Песни мушкетёров». От задора «Бременских музыкантов» до трогательной «А я иду, шагаю по Москве». Эта музыка, на которой выросло несколько поколений, до сих пор способна тронуть за живое.

Почему стоит посетить концерт?

  • Это ваша музыка — искренняя, настоящая, родная.
  • Вживую она звучит так, как не звучала давно — с оркестром, как в кино.
  • Это вечер для души, а не для будничной суеты.
  • Здесь будет тепло. По-настоящему.

Не откладывайте — такие концерты не повторяются. Это не просто концерт. Это музыкальная встреча с собой — тем, прежним, счастливым.

Концертная площадка

Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя — одна из ведущих концертных площадок Москвы, сочетающая архитектурную величественность и отличные акустические характеристики. Здесь создаётся идеальная атмосфера для симфонической и вокальной музыки.

Как добраться

Адрес: Москва, ул. Волхонка, 15. Ближайшая станция — «Кропоткинская» (Сокольническая линия). Выход в сторону Храма Христа Спасителя. От метро — пешком около 5 минут.

Об артистах

Академический Большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева — легендарный коллектив, созданный весной 1945 года. С 1958 по 1983 год оркестром руководил выдающийся дирижёр и композитор Юрий Силантьев. Сегодня оркестр возглавляет заслуженный деятель искусств, композитор Александр Клевицкий. Солисты вечера — лауреаты, финалисты, солисты ведущих театров и телепроектов.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 800 ₽

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