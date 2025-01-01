Легендарные хиты с оркестром. Arte Musicum

Этот вечер станет для вас путешествием в прошлое — в те годы, когда музыка из кинофильмов жила в каждом доме и звучала в каждом сердце. Вас ждёт уникальная программа из золотого фонда советского кинематографа: от лиричной «Нежности» и вальса из «Девчат» до жизнеутверждающей «Песни мушкетёров».
Это концерт для тех, кто ценит не просто музыку, а память. Для тех, кто с теплом вспоминает фильмы, песни которых стали символами эпохи.
На сцене — Академический большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева под управлением маэстро Александра Клевицкого, композитора и дирижёра, который влюблен в музыку так же, как и вы. Солисты вечера — лауреаты, финалисты, солисты ведущих театров и телепроектов:
Что будет звучать? Будет всё, что вы любите. От «Лунного вальса» и «Нежности» до «Песни мушкетёров». От задора «Бременских музыкантов» до трогательной «А я иду, шагаю по Москве». Эта музыка, на которой выросло несколько поколений, до сих пор способна тронуть за живое.
Не откладывайте — такие концерты не повторяются. Это не просто концерт. Это музыкальная встреча с собой — тем, прежним, счастливым.
Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя — одна из ведущих концертных площадок Москвы, сочетающая архитектурную величественность и отличные акустические характеристики. Здесь создаётся идеальная атмосфера для симфонической и вокальной музыки.
Адрес: Москва, ул. Волхонка, 15. Ближайшая станция — «Кропоткинская» (Сокольническая линия). Выход в сторону Храма Христа Спасителя. От метро — пешком около 5 минут.
Академический Большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева — легендарный коллектив, созданный весной 1945 года. С 1958 по 1983 год оркестром руководил выдающийся дирижёр и композитор Юрий Силантьев. Сегодня оркестр возглавляет заслуженный деятель искусств, композитор Александр Клевицкий. Солисты вечера — лауреаты, финалисты, солисты ведущих театров и телепроектов.