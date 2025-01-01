Легендарные хиты русского рока на виолончелях: Magic Cellos Band

Русский рок forever: магия виолончелей и рок-хитов

Вечер, который навсегда останется в вашей памяти, раскроет новые грани русского рока! Представьте себе — нежные руки хрупких девушек из «Magic Cellos Band», в которых виолончели превращаются в настоящие рок-инструменты, срывающие струны и наполняющие атмосферу драйвом и энергией!

Этот концерт — настоящая рок-революция, на которой оживут хиты таких легендарных групп, как «Nautilus Pompilius», «Би2», «КиШ», «Ария», «Кипелов», «Ленинград» и других. Музыканты не просто исполнят эти шедевры, но и придадут им новое звучание, потрясая зрителей.

Эмоции, которые не оставят вас равнодушными

Вы вновь переживете те времена: вечеринки, клубы дыма, «зажеванные» кассеты, долгие ночи, философские разговоры и рок-концерты на открытых площадках. Воскрешение таких хитов, как «Скованные одной цепью», «Полковнику никто не пишет», «Я свободен» и других, заставит вас забыть все правила приличия, подпрыгнуть на месте и с восторгом кричать в ответ на невероятное звучание.

На этом концерте вам предстоит убедиться — русский рок жив, и он звучит так, как никогда прежде!