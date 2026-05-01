Легендарные Хиты русского рока. Magic Cellos Band

Зажигательный концерт Magic Cellos Band

В Ритм Блюз Кафе (Rhythm & Blues Cafe) состоится уникальное событие — концерт группы Magic Cellos Band, которая подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления. На этом вечере прозвучат хиты известных русских рок-групп, таких как Nautilus Pompilius, Би2, КиШ, Ария, Кипелов и Ленинград. Музыканты исполнят любимые композиции на виолончелях, создавая поистине энергетичное и динамичное шоу.

Энергия и драйв, которые нельзя пропустить

Когда-то один известный артист сказал: «Рок'н'ролл мертв…» Но мы готовы развеять этот миф! На ваших глазах произойдет рок-шоу, которое удивит своей энергией и драйвом. Спектакль станет настоящим подарком для всех ценителей рок-музыки и атмосферных музыкальных вечеров.

Магия виолончелей

В руках хрупких и талантливых девушек из Magic Cellos Band будут «рваться» струны и «дымиться» деки виолончелей! И это не просто обычное исполнение — это уникальная интерпретация, которая перенесет вас в прошлое, в атмосферу вечеров, проведенных в клубах, под «зажеванную» кассету и за философскими разговорами.

Воспоминания о лучших моментах

Концерт напомнит вам о незабываемых моментах: о квартирниках, безумных ночах, очередях в «Горбушку» за проходкой или билетом и, конечно, о рок-концертах на Васильевском спуске. Убедитесь сами —гастроли Magic Cellos Band способны пробудить в вас убаюкивающую ностальгию и зарядить энергией на долгое время!