Легендарные Хиты русского рока. Magic Cellos Band
Билеты от 0₽
Легендарные Хиты русского рока. Magic Cellos Band

16+
О концерте

Зажигательный концерт Magic Cellos Band

В Ритм Блюз Кафе (Rhythm & Blues Cafe) состоится уникальное событие — концерт группы Magic Cellos Band, которая подарит зрителям незабываемые музыкальные впечатления. На этом вечере прозвучат хиты известных русских рок-групп, таких как Nautilus Pompilius, Би2, КиШ, Ария, Кипелов и Ленинград. Музыканты исполнят любимые композиции на виолончелях, создавая поистине энергетичное и динамичное шоу.

Энергия и драйв, которые нельзя пропустить

Когда-то один известный артист сказал: «Рок'н'ролл мертв…» Но мы готовы развеять этот миф! На ваших глазах произойдет рок-шоу, которое удивит своей энергией и драйвом. Спектакль станет настоящим подарком для всех ценителей рок-музыки и атмосферных музыкальных вечеров.

Магия виолончелей

В руках хрупких и талантливых девушек из Magic Cellos Band будут «рваться» струны и «дымиться» деки виолончелей! И это не просто обычное исполнение — это уникальная интерпретация, которая перенесет вас в прошлое, в атмосферу вечеров, проведенных в клубах, под «зажеванную» кассету и за философскими разговорами.

Воспоминания о лучших моментах

Концерт напомнит вам о незабываемых моментах: о квартирниках, безумных ночах, очередях в «Горбушку» за проходкой или билетом и, конечно, о рок-концертах на Васильевском спуске. Убедитесь сами —гастроли Magic Cellos Band способны пробудить в вас убаюкивающую ностальгию и зарядить энергией на долгое время!

Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
31 мая воскресенье
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1200 ₽
27 июня суббота
18:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1200 ₽
26 июля воскресенье
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
26 августа среда
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
27 сентября воскресенье
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
4 ноября среда
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
6 декабря воскресенье
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
30 декабря среда
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

