Легендарные хиты Queen & Scorpions, Aeroqueen с симфоническим оркестром

Уникальное шоу с хитами Queen и Scorpions

В Красноярске на сцене Новая сцена (бывший ДК «Комбайностроитель») выступит группа Aeroqueen вместе с симфоническим оркестром. В программе — хиты легендарных групп Queen и Scorpions.

Солист Пьер Эдель, известный по участию в шоу «The Voice» и «X-Factor», обладает уникальным тембром и широким диапазоном. Его выступления на телевидении продолжают набирать миллионы просмотров, завоевывая сердца слушателей по всему миру.

Музыка, которая объединяет

Шоу Aeroqueen с симфоническим оркестром — это мощное сочетание рок-музыки и симфонических аранжировок. Оно уже с большим успехом прошло в многих городах и непременно понравится поклонникам обоих жанров.

О Пьере Эделе

Четырёхкратный участник шоу «Голос» в четырёх странах.

Более 80 миллионов просмотров на YouTube.

Сотни концертов по всему миру.

Сотрудничество с известными артистами, такими как Garou и MIKA.

Концерт на фестивале в Минске с президентским оркестром и Joe Lynn Turner.

Автор автобиографической книги «Полёт железной птицы» (2021 год).

Не упустите возможность насладиться зажигательным шоу и услышать свои любимые хиты в новом звучании!