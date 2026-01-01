Легендарные хиты Queen & Scorpions, Aeroqueen с симфоническим оркестром

В Красноярске на сцене Новая сцена (бывший ДК «Комбайностроитель») выступит группа Aeroqueen вместе с симфоническим оркестром. В программе — хиты легендарных групп Queen и Scorpions.
Солист Пьер Эдель, известный по участию в шоу «The Voice» и «X-Factor», обладает уникальным тембром и широким диапазоном. Его выступления на телевидении продолжают набирать миллионы просмотров, завоевывая сердца слушателей по всему миру.
Шоу Aeroqueen с симфоническим оркестром — это мощное сочетание рок-музыки и симфонических аранжировок. Оно уже с большим успехом прошло в многих городах и непременно понравится поклонникам обоих жанров.
Не упустите возможность насладиться зажигательным шоу и услышать свои любимые хиты в новом звучании!