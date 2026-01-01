Оповещения от Киноафиши
Легендарные хиты Queen & Scorpions, Aeroqueen с симфоническим оркестром
Легендарные хиты Queen & Scorpions, Aeroqueen с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте

Уникальное шоу с хитами Queen и Scorpions

В Красноярске на сцене Новая сцена (бывший ДК «Комбайностроитель») выступит группа Aeroqueen вместе с симфоническим оркестром. В программе — хиты легендарных групп Queen и Scorpions.

Солист Пьер Эдель, известный по участию в шоу «The Voice» и «X-Factor», обладает уникальным тембром и широким диапазоном. Его выступления на телевидении продолжают набирать миллионы просмотров, завоевывая сердца слушателей по всему миру.

Музыка, которая объединяет

Шоу Aeroqueen с симфоническим оркестром — это мощное сочетание рок-музыки и симфонических аранжировок. Оно уже с большим успехом прошло в многих городах и непременно понравится поклонникам обоих жанров.

О Пьере Эделе

  • Четырёхкратный участник шоу «Голос» в четырёх странах.
  • Более 80 миллионов просмотров на YouTube.
  • Сотни концертов по всему миру.
  • Сотрудничество с известными артистами, такими как Garou и MIKA.
  • Концерт на фестивале в Минске с президентским оркестром и Joe Lynn Turner.
  • Автор автобиографической книги «Полёт железной птицы» (2021 год).

Не упустите возможность насладиться зажигательным шоу и услышать свои любимые хиты в новом звучании!

Апрель
29 апреля среда
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 1500 ₽

Фотографии

