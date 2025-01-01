Легендарные хиты Queen & Scorpions. Aeroqueen с cимфоническим оркестром

Хиты Queen и Scorpions в исполнении Aeroqueen

Готовьтесь к незабываемому шоу, которое объединяет в себе невероятные хиты Queen и Scorpions! Группа Aeroqueen представит уникальное представление в мощном союзе с симфоническим оркестром. Это поистине зажигательное шоу уже завоевало сердца зрителей во многих городах.

Солист проекта — Пьер Эдель

Ведущим исполнителем шоу станет Пьер Эдель, французский певец из Парижа, который покорил мир своим уникальным тембром и диапазоном. Его яркие выступления на телевизионных конкурсах, таких как The Voice и X-Factor, стали настоящими сенсациями, собрав миллионы просмотров и влюбив слушателей по всему миру.

Признание и достижения

Шоу Aeroqueen с симфоническим оркестром получило высокую оценку как у критиков, так и у поклонников рока и классической музыки. Пьер Эдель — это не только выдающийся вокалист, но и единственный четырёхкратный участник шоу Голос (The Voice) в четырёх странах. Его канал на YouTube насчитывает более 80 миллионов просмотров, а концерты проходят в разных уголках планеты.

Музыкальные коллаборации

Пьер работал со многими известными артистами, включая Garou и MIKA. Он также сотрудничал с виртуозом игры на гитаре Christophe Godin и саксофонистом группы Pink Floyd, Scott Page. Не менее впечатляющим стало его выступление на фестивале в Минске с президентским оркестром, а также совместный концерт с легендарным Joe Lynn Turner.

Литературное творчество

Помимо музыкальной карьеры, Пьер Эдель стал автором автобиографической книги «Полёт железной птицы», выпущенной в 2021 году. Эта книга раскрывает его путь к успеху и особенности мышления артиста.

Не упустите возможность стать частью этого масштабного события — поклонники как рок-музыки, так и симфонических оркестров оценят гармоничное сочетание зажигательных хитов и классического звучания!