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Легендарные хиты Майкла Джексона в джазе и соуле на крыше
Билеты от 5000₽
Киноафиша Легендарные хиты Майкла Джексона в джазе и соуле на крыше

Легендарные хиты Майкла Джексона в джазе и соуле на крыше

12+
Возраст 12+
Билеты от 5000₽

О концерте

Летние концерты с хитами Майкла Джексона. Концерт на крыше

Есть песни, которые невозможно забыть. Знакомые мелодии, как Billie Jean, Thriller и Earth Song, возвращают нас в прошлое с первых секунд. Эти вечера станут уникальной возможностью вновь услышать легендарные хиты в новом свете.

Этим летом на открытой крыше над вечерней Москвой, на 18 этаже, прозвучат лучшие композиции Майкла Джексона в джазовом и соул-звучании. Бархатный голос Ольги Ашмариной наполнит каждую песню особым чувством, придавая им свежую интерпретацию.

Живой бенд, теплый грув, перкуссия и авторские аранжировки создают атмосферу свободы и легкости. Кажется, эти песни были написаны специально для летнего вечера — с малиновым закатом, бокалом любимого напитка и огнями большого города внизу.

Пока солнце медленно уходит за горизонт, на крыше загораются гирлянды и свечи. Зрители тихо подпевают, кто-то танцует у сцены, а кто-то просто наслаждается красивым вечером и музыкой, которая объединяет поколения.

Этот замечательный проект включает всего 3 концерта этим летом. Позвольте себе стать частью одного из таких вечеров, который захочется пережить снова.

Купить билет на концерт Легендарные хиты Майкла Джексона в джазе и соуле на крыше

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Сентябрь
5 сентября суббота
19:30
Крыша Novotel Москва, Новослободская, 23, Novotel
от 5000 ₽

Фотографии

Легендарные хиты Майкла Джексона в джазе и соуле на крыше Легендарные хиты Майкла Джексона в джазе и соуле на крыше

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