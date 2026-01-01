Легендарные хиты Майкла Джексона в джазе и соуле на крыше

Летние концерты с хитами Майкла Джексона. Концерт на крыше

Есть песни, которые невозможно забыть. Знакомые мелодии, как Billie Jean, Thriller и Earth Song, возвращают нас в прошлое с первых секунд. Эти вечера станут уникальной возможностью вновь услышать легендарные хиты в новом свете.

Этим летом на открытой крыше над вечерней Москвой, на 18 этаже, прозвучат лучшие композиции Майкла Джексона в джазовом и соул-звучании. Бархатный голос Ольги Ашмариной наполнит каждую песню особым чувством, придавая им свежую интерпретацию.

Живой бенд, теплый грув, перкуссия и авторские аранжировки создают атмосферу свободы и легкости. Кажется, эти песни были написаны специально для летнего вечера — с малиновым закатом, бокалом любимого напитка и огнями большого города внизу.

Пока солнце медленно уходит за горизонт, на крыше загораются гирлянды и свечи. Зрители тихо подпевают, кто-то танцует у сцены, а кто-то просто наслаждается красивым вечером и музыкой, которая объединяет поколения.

Этот замечательный проект включает всего 3 концерта этим летом. Позвольте себе стать частью одного из таких вечеров, который захочется пережить снова.