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Легендарные хиты и саундтреки: «Гладиатор», «Игра престолов», «Дюна», «Матрица»
Билеты от 500₽
Киноафиша Легендарные хиты и саундтреки: «Гладиатор», «Игра престолов», «Дюна», «Матрица»

Легендарные хиты и саундтреки: «Гладиатор», «Игра престолов», «Дюна», «Матрица»

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Музыкальный вечер в Зелёном театре ВДНХ

28 августа Зелёный театр на ВДНХ станет местом, где легендарные хиты и саундтреки культовых фильмов оживут благодаря оркестру новой формации НЕОркестра и талантливому электронному музыканту Евгению Сапелову (PLUIT). Не упустите возможность насладиться живым исполнением музыки, которая уже стала классикой, в атмосфере уходящего лета!

Программа вечера

В программе представлены произведения известных композиторов и саундтреков:

  • Л. Эйнауди: Музыка из к/ф «1+1» - "Флай" (Fly), "Примавера" (Primavera)
  • Р. Джавади: Музыка из к/ф «Игра престолов»
  • Я. Тирсен: Музыка из к/ф «Амели»
  • Д. Хисаиси: Музыка из к/ф «Ходячий замок»
  • Х. Циммер: Музыка из к/ф «Последний самурай», «Гладиатор», «Дюна» и «Интерстеллар»
  • Э. Элгар: Музыка из к/ф «Матрица»
  • В. Карлос: Музыка из к/ф «Трон»
  • Б. Мэй: Музыка из к/ф «Безумный Макс»
  • Л. Йоранссон: Музыка из к/ф «Оппенгеймер»
  • Адель: Музыка из к/ф «007: Координаты "Скайфол"» - "Скайфолл" (Skyfall)

*В программе возможны изменения.

Исполнители

Оркестр новой формации НЕОркестра, под руководством художественного руководителя и дирижёра Ивана Нужина, представляет собой один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Уникальный подход к классической музыке выделяет их в жанре академической музыки. Оркестр выступает с произведениями современных композиторов, получивших мировое признание, и освещает новые направления.
Евгений Сапелов (PLUIT) — музыкант, работающий на стыке экспериментальной электроники, эмбиента и даунтемпо. Его творчество отличается пульсирующими и медитативными композициями, которые погружают слушателей в атмосферу звукосочетаний.

Детали мероприятия

Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность: 80 минут (без антракта).

Купить билет на концерт Легендарные хиты и саундтреки: «Гладиатор», «Игра престолов», «Дюна», «Матрица»

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Август
26 августа среда
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 500 ₽

Фотографии

Легендарные хиты и саундтреки: «Гладиатор», «Игра престолов», «Дюна», «Матрица» Легендарные хиты и саундтреки: «Гладиатор», «Игра престолов», «Дюна», «Матрица» Легендарные хиты и саундтреки: «Гладиатор», «Игра престолов», «Дюна», «Матрица»

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