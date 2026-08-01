Легендарные хиты и саундтреки: «Гладиатор», «Игра престолов», «Дюна», «Матрица»

Музыкальный вечер в Зелёном театре ВДНХ

28 августа Зелёный театр на ВДНХ станет местом, где легендарные хиты и саундтреки культовых фильмов оживут благодаря оркестру новой формации НЕОркестра и талантливому электронному музыканту Евгению Сапелову (PLUIT). Не упустите возможность насладиться живым исполнением музыки, которая уже стала классикой, в атмосфере уходящего лета!

Программа вечера

В программе представлены произведения известных композиторов и саундтреков:

Л. Эйнауди: Музыка из к/ф «1+1» - "Флай" (Fly), "Примавера" (Primavera)

Р. Джавади: Музыка из к/ф «Игра престолов»

Я. Тирсен: Музыка из к/ф «Амели»

Д. Хисаиси: Музыка из к/ф «Ходячий замок»

Х. Циммер: Музыка из к/ф «Последний самурай», «Гладиатор», «Дюна» и «Интерстеллар»

Э. Элгар: Музыка из к/ф «Матрица»

В. Карлос: Музыка из к/ф «Трон»

Б. Мэй: Музыка из к/ф «Безумный Макс»

Л. Йоранссон: Музыка из к/ф «Оппенгеймер»

Адель: Музыка из к/ф «007: Координаты "Скайфол"» - "Скайфолл" (Skyfall)

*В программе возможны изменения.

Исполнители

Оркестр новой формации НЕОркестра, под руководством художественного руководителя и дирижёра Ивана Нужина, представляет собой один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Уникальный подход к классической музыке выделяет их в жанре академической музыки. Оркестр выступает с произведениями современных композиторов, получивших мировое признание, и освещает новые направления.

Евгений Сапелов (PLUIT) — музыкант, работающий на стыке экспериментальной электроники, эмбиента и даунтемпо. Его творчество отличается пульсирующими и медитативными композициями, которые погружают слушателей в атмосферу звукосочетаний.

Детали мероприятия

Возрастное ограничение: 6+

Продолжительность: 80 минут (без антракта).