Легендарные хиты и саундтреки: «Гладиатор», «Игра престолов», «Дюна», «Матрица»

28 августа Зелёный театр на ВДНХ станет местом, где легендарные хиты и саундтреки культовых фильмов оживут благодаря оркестру новой формации НЕОркестра и талантливому электронному музыканту Евгению Сапелову (PLUIT). Не упустите возможность насладиться живым исполнением музыки, которая уже стала классикой, в атмосфере уходящего лета!
В программе представлены произведения известных композиторов и саундтреков:
*В программе возможны изменения.
Оркестр новой формации НЕОркестра, под руководством художественного руководителя и дирижёра Ивана Нужина, представляет собой один из самых динамично развивающихся молодых оркестров. Уникальный подход к классической музыке выделяет их в жанре академической музыки. Оркестр выступает с произведениями современных композиторов, получивших мировое признание, и освещает новые направления.
Евгений Сапелов (PLUIT) — музыкант, работающий на стыке экспериментальной электроники, эмбиента и даунтемпо. Его творчество отличается пульсирующими и медитативными композициями, которые погружают слушателей в атмосферу звукосочетаний.
Возрастное ограничение: 6+
Продолжительность: 80 минут (без антракта).