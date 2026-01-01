Легендарные хиты Enigma, Gregorian, Sandra в шоу Mirror of Enigma

Шоу Mirror Of Enigma

В ДКЖ «Новосибирск» состоится уникальное музыкальное событие — шоу Mirror Of Enigma. В программе прозвучат легендарные хиты Enigma, Gregorian и Sandra в новом, завораживающем звучании.

Музыкальное сочетание

Это шоу объединяет таинственную глубину хитов Enigma, величие григорианских хоралов и чувственность песен Sandra. Виртуозное сочетание этно и поп-музыки, а также широкий спектр этнических инструментов создают удивительные звуковые пейзажи и придают особую атмосферу.

Знаковые треки

На сцене прозвучат такие культовые композиции, как «Sadeness», «The Rivers Of Belief», «Mea Culpa», «Return To Innocence», «Moment Of Peace», «Secret Land» и другие. Каждая из этих песен сохраняет дух оригиналов и обещает эмоциональное насыщение для всех зрителей.

Арт-проект

Mirror Of Enigma — это смелый арт-проект, в котором прошлое встречается с будущим. Музыка становится мостом между эпохами и культурами, предлагая зрителям особое наслаждение от звучания.