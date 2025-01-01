Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легендарные хиты Depeche Mode. Enjoy the Symphony Show с симфоническим оркестром
Киноафиша Легендарные хиты Depeche Mode. Enjoy the Symphony Show с симфоническим оркестром

Легендарные хиты Depeche Mode. Enjoy the Symphony Show с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Трибьют-концерт Depeche Mode в Уфе

Рок-мастодонты Depeche Mode завоевали сердца миллионов ещё в 80-х своими культовыми песнями, такими как «Just Can’t Get Enough», «Dreaming of Me» и «Strangelove». Но именно седьмой альбом «Violator» стал их настоящим триумфом, навсегда вписав группу в историю электронной музыки и рока.

Композиции Depeche Mode вдохновили множество артистов на создание каверов. Среди них такие легенды, как Джонни Кэш, Нина Хагэн и Мэрилин Мэнсон. Их хиты срывали аплодисменты и разрывали мировые чарты, занимая места в топах лучших синглов всех времён.

Глобальный успех альбома «Violator»

«Violator» стал трижды платиновым, реализовав тираж в 3,5 миллиона копий. Билеты на концерты группы распродавались менее чем за час, что говорит о безупречном уровне их популярности.

Шоу «Enjoy the Symphony»

Не упустите шанс оказаться на шоу «Enjoy the Symphony», где вы сможете насладиться всеми хитами Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра. Это уникальная возможность прикоснуться к легендам и пережить незабываемые музыкальные эмоции.

Приходите и погрузитесь в атмосферу великой музыки вместе с нами!

Купить билет на концерт Легендарные хиты Depeche Mode. Enjoy the Symphony Show с симфоническим оркестром

Помощь с билетами
В других городах
Январь
4 января воскресенье
20:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
6+
Неоклассика
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди при свечах
18 сентября в 19:00 Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова
от 2800 ₽
Сергей Трофимов
6+
Шансон Эстрада
Сергей Трофимов
15 октября в 19:00 Тинькофф-холл
от 1700 ₽
ЛёдЪ
16+
Фолк
ЛёдЪ
6 ноября в 19:00 Musichall 27
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше