Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Легендарные хиты: Coldplay, Sting, Robbie Williams. HighTime Orchestra
Билеты от 1750₽
Киноафиша Легендарные хиты: Coldplay, Sting, Robbie Williams. HighTime Orchestra

Легендарные хиты: Coldplay, Sting, Robbie Williams. HighTime Orchestra

6+
Возраст 6+
Билеты от 1750₽

О концерте/спектакле

Музыкальный взрыв в тропической оранжерее ВДНХ

Тропическая оранжерея ВДНХ готова стать эпицентром музыкального события, которое вы не захотите пропустить! HighTime Orchestra представит уникальное шоу, вдохнув новое дыхание в легендарные треки. Вы готовы к незабываемому путешествию сквозь эпохи и эмоции?

Звуки рок-легенд

Оркестр HighTime способен заставить ваше сердце биться в ритме рока. Виолончели будут звучать, как голос Криса Мартина, а скрипки подарят вам фирменные пассажи Стинга. Ударные и бас добавят энергии, напоминающей о Робби Уильямсе. Это не просто каверы — это авторские аранжировки, где каждая нота затрагивает самые глубинные чувства.

Неповторимая атмосфера

Вы сможете насладиться мощными crescendo, интимными моментами под акустические переливы и тем самым «стадионным» трепетом, когда тысячи голосов сольются в едином исполнении таких хитов, как «Angels» и «Viva La Vida».

Не упустите шанс!

Приготовьтесь к вечернему музыкальному событию, которое оставит незабываемые впечатления. Не упустите возможность стать частью этого уникального действа!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Павильон №14 «Азербайджан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 14, ВДНХ
19:00 от 1750 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Знакомство с органом. Екатерина Гецелева
5 октября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 400 ₽
Вивальди. Времена Года
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена Года
14 сентября в 16:00 КЦ ЗИЛ
от 1500 ₽
Romantic Jazz
6+
Джаз
Romantic Jazz
5 октября в 20:30 Jam Club
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше