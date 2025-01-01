Легендарная Latina от Roofevents

Латиноамериканская вечеринка в Петербурге!

Петербург, готовься зажигать! Один вечер, где мы танцуем жарче Рио и Гаваны. LATINA - это не просто вечеринка, это настоящая латиноамериканская фиеста!

Музыка и танцы без границ

Приготовьтесь к мощным живым хитам от Shakira, Ricky Martin, Daddy Yankee и Maluma. Атмосфера будет завораживающей: вас ждут танцы без стеснения и мастер-классы по сальсе, реггетону и бачате прямо на танцполе.

Тропические коктейли и панорама Невы

Погрузитесь в мир тропических коктейлей и насладитесь панорамой вечерней Невы в лучах малинового заката. Это станет отличным фоном для вашего незабываемого вечера.

Больше артистов и энергии!

После того как это событие уже взорвало город этим летом, готовьтесь к ещё большему масштабу! Больше звездных артистов из Латинской Америки, живой звук и энергия, которая не отпускает.

Не пропустите!

Это ваш последний шанс в этом году стать частью самой обсуждаемой вечеринки Санкт-Петербурга. Грандиознее, громче, горячее!