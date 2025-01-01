Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легендарная Latina от Roofevents
Киноафиша Легендарная Latina от Roofevents

Легендарная Latina от Roofevents

Самая горячая вечеринка Петербурга с видом на Неву. Последний раз в этом году! 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Латиноамериканская вечеринка в Петербурге!

Петербург, готовься зажигать! Один вечер, где мы танцуем жарче Рио и Гаваны. LATINA - это не просто вечеринка, это настоящая латиноамериканская фиеста!

Музыка и танцы без границ

Приготовьтесь к мощным живым хитам от Shakira, Ricky Martin, Daddy Yankee и Maluma. Атмосфера будет завораживающей: вас ждут танцы без стеснения и мастер-классы по сальсе, реггетону и бачате прямо на танцполе.

Тропические коктейли и панорама Невы

Погрузитесь в мир тропических коктейлей и насладитесь панорамой вечерней Невы в лучах малинового заката. Это станет отличным фоном для вашего незабываемого вечера.

Больше артистов и энергии!

После того как это событие уже взорвало город этим летом, готовьтесь к ещё большему масштабу! Больше звездных артистов из Латинской Америки, живой звук и энергия, которая не отпускает.

Не пропустите!

Это ваш последний шанс в этом году стать частью самой обсуждаемой вечеринки Санкт-Петербурга. Грандиознее, громче, горячее!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
19:00 от 2200 ₽

В ближайшие дни

Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
4 сентября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Шоу Японских Барабанов
12+
Этно Живая музыка
Шоу Японских Барабанов
26 октября в 19:00 Октябрьский
от 1400 ₽
PRO Stand-UP отборный концерт
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
1 сентября в 20:30 Синий Пушкин
от 550 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше