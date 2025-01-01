Спектакль Легендарная история

Меню
Легендарная история
Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Режиссер Валерия Ланская
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

Театральный шедевр о любви и предрассудках. Спектакль Челябинского молодежного театра

Культовое произведение о современных Ромео и Джульетте — пуэрториканке Марии и американце польского происхождения Тони — затрагивает важные темы национальной вражды и предрассудков. Действие происходит в джунглях «свободной» страны, где герои становятся жертвами жестокости общества, столь актуальной для Америки середины ХХ века.

Это мюзикл не просто развлекателен, но и актуален: он смело обличает несправедливость, призывая к добру и человечности. Музыка здесь играет ключевую роль — все музыкальные номера, такие как арии, ансамбли, танцы и инструментальные эпизоды, не просто служат развлечением, а органично вытекают из сути событий. Они подчинены общей музыкально-сценической драматургии, создавая насыщенное звучание спектакля. Обилие хореографических сцен сближает это произведение с балетом, делая его еще более выразительным.

Безусловно, это произведение вневременное. Его художественные достоинства и социальная проблематика остаются актуальными и по сей день. Спустя почти семь десятилетий после своего создания, новые театральные поколения продолжают обращаться к этому мюзиклу с интересом и трепетом. Не пропустите возможность увидеть эту важную работу на сцене!

Октябрь
13 октября понедельник
18:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 800 ₽

От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
24 ноября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
От крепости к театру
12+
Иммерсивный
От крепости к театру
28 ноября в 00:00 Челябинский Молодежный театр
от 250 ₽
Новогодние похождения Лиса и Поросенка
6+
Детские елки Детский
Новогодние похождения Лиса и Поросенка
9 января в 11:30 Театр кукол им. Вольховского
от 300 ₽
