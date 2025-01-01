Концерт кубинско-русского проекта «Легендарио»

Группа Legendario представляет собой захватывающее сочетание различных музыкальных жанров: латин-джаз с кубинскими ритмами, включая чачу, сон и болеро, а также элементы блюза и соула. Комбинация саксофона, пианино, бас-гитары, перкуссии и ударных создает богатую палитру звучаний, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных слушателей.

О музыкантах

Группа была основана кубинским перкуссионистом Юнески Руизом Вийамилом, который собрал талантливых музыкантов с богатым опытом и яркой творческой биографией. В составе группы:

Yunieski Ruiz – конги, перкуссия

Данил Прокопьев – барабаны

Константин Хазанович – пианино

Иван Неклюдов – саксофон

Luis Meneses – бас

Уникальная атмосфера

Насладитесь зажигательным кубинским джазом в уютной и непринужденной атмосфере Noisy River! Обратите внимание, что сцена расположена в первом зале, а второй зал отделен перегородкой и транслирует выступление на видеоэкраны.

Не упустите возможность погрузиться в мир кубинской музыки и ярких эмоций!