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Legendario
Киноафиша Legendario

Legendario

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт кубинско-русского проекта «Легендарио»

Группа Legendario представляет собой захватывающее сочетание различных музыкальных жанров: латин-джаз с кубинскими ритмами, включая чачу, сон и болеро, а также элементы блюза и соула. Комбинация саксофона, пианино, бас-гитары, перкуссии и ударных создает богатую палитру звучаний, которая не оставит равнодушными даже самых требовательных слушателей.

О музыкантах

Группа была основана кубинским перкуссионистом Юнески Руизом Вийамилом, который собрал талантливых музыкантов с богатым опытом и яркой творческой биографией. В составе группы:

  • Yunieski Ruiz – конги, перкуссия
  • Данил Прокопьев – барабаны
  • Константин Хазанович – пианино
  • Иван Неклюдов – саксофон
  • Luis Meneses – бас

Уникальная атмосфера

Насладитесь зажигательным кубинским джазом в уютной и непринужденной атмосфере Noisy River! Обратите внимание, что сцена расположена в первом зале, а второй зал отделен перегородкой и транслирует выступление на видеоэкраны.

Не упустите возможность погрузиться в мир кубинской музыки и ярких эмоций!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 800 ₽

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