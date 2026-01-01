Грандиозное цирковое зрелище

Шоу «Легенда» — это уникальное зрелище, которое не имеет аналогов в мировой индустрии развлечений. Оно объединяет мощь и ресурсы Большого Московского цирка на проспекте Вернадского с фантастическими возможностями лучших цирковых артистов — победителей и лауреатов международных фестивалей и конкурсов, народных и заслуженных артистов России.

Вдохновение мифами Древней Греции

На манеже крупнейшего цирка Европы разворачивается удивительная история, основанная на легендах и мифах Древней Греции. Колорит и красота древнего мира оживают на ваших глазах, а зритель погружается в эпоху, полную бессмертных богов, бесстрашных героев и удивительных существ. Зевс, Аид, Посейдон, Афина, Гефест, Гермес, Геракл, Персей, Орфей и многие другие — все эти мифологические персонажи оживают на сцене, захватывая воображение зрителей.

Неповторимый стиль и зрелищные элементы шоу

Автор идеи и главный режиссёр-постановщик шоу — народный артист РФ Аскольд Запашный, который создал неповторимую атмосферу «Легенды». В этом грандиозном спектакле используются самые современные достижения в области светового, лазерного, видео- и пиротехнического оборудования, под управлением талантливой творческой группы цирка.

Цирк как искусство: традиции и инновации

Не забывая о великих традициях отечественного цирка, шоу представляет потрясающий спектр трюков и уникальных номеров, сложных по исполнению. На арене выступают экзотические животные в сопровождении дрессировщиков, а битвы на колесницах и сражения с хищниками демонстрируются в лучших традициях цирковой магии.

Действие, которое захватит вас

Все это великолепие сопровождается невероятными сценами и яркими эмоциями, которые дарят зрителям незабываемые впечатления. Около двухсот участников — от артистов балета до музыкантов оркестра — создадут незабываемое шоу, которое будет радовать вас с 8 марта 2024 года в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. Не пропустите «Легенду»!