Легенда петербургской эстрады

Звездный концерт в Санкт-Петербурге

В зрительном зале разгорится настоящее музыкальное событие! В концертной программе «Петербург-концерта» примут участие как действующие артисты, так и приглашенные звезды, ранее служившие в «Ленконцерте». Это великолепное представление обещает стать незабываемым вечером для всех любителей искусства.

Первое отделение: Симфония талантов

В первом отделении программы выступит Эстрадно-Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением лауреата всероссийских конкурсов Андрея Медведева. Оркестр продолжает славные традиции Ленинградского концертного оркестра, который в прошлом занимал лидирующие позиции под руководством выдающегося дирижера Анатолия Бадхена.

На сцене вместе с оркестром блеснут лауреаты международных конкурсов: Пётр Захаров, Ана Агрба, Андрей Косинский, Эдуард Хиль (младший), Сергей Зыков, Валентина Долгина, заслуженная артистка Санкт-Петербурга Надежда Фадеева, а также заслуженные артисты РФ Сергей Рогожин и Иван Беседин.

Второе отделение: Гала вечер звезд

Во втором отделении зрителей ожидает выступление творческих коллективов «Петербург-концерта» и приглашенных артистов — настоящих звезд эстрады. Славу «Ленконцерта» будут творить ВИА «Поющие гитары», заслуженные артисты РФ Альберт Асадуллин и Юрий Гальцев, а также эстрадный певец Сергей Любавин и воздушная гимнастка Наталья Казанцева.

На сцене также появятся ведущие коллективы: Государственный ансамбль танца «Барыня», казачий ансамбль «Атаман», ансамбль «Бис-квит», Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Арт» и ансамбль «Эссе-квинтет». Ведущими вечера станут заслуженные артисты России Николай Поздеев, Людмила Ширяева, Анна Фомичёва и Дмитрий Дмитриев.

Незабываемые эмоции

Продолжительность концерта составит 2 часа 30 минут с антрактом, что позволит зрителям наслаждаться каждым моментом программы. Не упустите возможность стать частью этого великолепного музыкального вечера!