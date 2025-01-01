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Легенда о Великом инквизиторе
Билеты от 600₽
Киноафиша Легенда о Великом инквизиторе

Спектакль Легенда о Великом инквизиторе

Постановка
Театр кукол им. Образцова 16+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль Руслана Кудашова в Театре кукол им. Образцова

«Притча о Великом Инквизиторе» – одно из самых глубоких произведений русской классической литературы, представляющее собой кульминационную точку романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». В этом произведении Великий инквизитор предлагает людям безопасность, благополучие и веру в авторитет, взамен на свободу выбора.

Смысловые вопросы, которые поднимает инквизитор, касаются человеческой природы. Он утверждает, что народу не нужна свобода, и что они пойдут за тем, кто предложит им больше материальных благ. Но как на это отреагирует современный зритель? Найдет ли он аргументы против таких утверждений?

Слово режиссера

Руслан Кудашов, режиссер спектакля, отмечает: «Текст Достоевского – это пророчество о прошлом, будущем и настоящем, о времени, в котором мы постоянно совершаем одни и те же ошибки. Мы вновь и вновь соблазняемся теми же искушениями, которые уводят человека с истинного пути его предназначения. Что с нами происходит? Кто мы такие? Почему мы снова и снова продаем свою свободу? Зачем мы вновь искушаемся строительством нового Вавилона, обреченного быть разрушенным?»

О спектакле

Этот спектакль – размышление о вечных философских вопросах: о вере, добре и зле, и, главное, о свободе выбора.

Творческая команда

  • Режиссер: Руслан Кудашов
  • Художник: Марина Завьялова-Лаврова
  • Куклы: Марина Завьялова-Лаврова, Дарья Лазарева, Егор Лавров
  • Видеоконтент: Егор Лавров
  • Музыкальное оформление: Владимир Бычковский

Не упустите возможность погрузиться в размышления о свободе и человеческой природе на спектакле «Притча о Великом Инквизиторе». Это произведение обещает задать зрителям актуальные вопросы и заставить их задуматься о своем месте в мире.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
20:00 от 600 ₽

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