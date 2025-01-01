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Легенда о Ромео и Джульетте
Билеты от 700₽
Киноафиша Легенда о Ромео и Джульетте

Спектакль Легенда о Ромео и Джульетте

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Театр национального испанского танца «Flamenco Live»

Театр национального испанского танца «Flamenco Live» был основан в 2017 году в Москве известным танцором фламенко Степаном Прибытко и музыкальным продюсером Александром Зуборевым. Этот уникальный арт-проект объединил профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко.

Признание и достижения

«Flamenco Live» быстро завоевал признание как в России, так и за ее пределами. Артисты театра — исключительно профессиональные танцоры, гитаристы, кантаоры (вокалисты) и перкуссионисты, многие из которых являются лауреатами международных конкурсов. Театр предлагает зрителям чистое подлинное фламенко во всем его многообразии.

Репертуар театра

Репертуар театра включает не только классическое «Tablao», но и новаторские интерпретации шедевров мировой классики в уникальном стиле фламенко. Среди таких спектаклей выделяются:

  • «Легенда о Ромео и Джульетте»
  • «Дон Кихот. Серватес»
  • «Щелкунчик»
  • «Мастер и Маргарита»

Каждый из этих спектаклей представляет собой яркое сочетание традиционного фламенко и известных сюжетов, что делает их незабываемыми для зрителей.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Легенда о Ромео и Джульетте Легенда о Ромео и Джульетте Легенда о Ромео и Джульетте Легенда о Ромео и Джульетте Легенда о Ромео и Джульетте

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