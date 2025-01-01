Спектакль Легенда о Ромео и Джульетте

Театр национального испанского танца «Flamenco Live»

Театр национального испанского танца «Flamenco Live» был основан в 2017 году в Москве известным танцором фламенко Степаном Прибытко и музыкальным продюсером Александром Зуборевым. Этот уникальный арт-проект объединил профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко.

Признание и достижения

«Flamenco Live» быстро завоевал признание как в России, так и за ее пределами. Артисты театра — исключительно профессиональные танцоры, гитаристы, кантаоры (вокалисты) и перкуссионисты, многие из которых являются лауреатами международных конкурсов. Театр предлагает зрителям чистое подлинное фламенко во всем его многообразии.

Репертуар театра

Репертуар театра включает не только классическое «Tablao», но и новаторские интерпретации шедевров мировой классики в уникальном стиле фламенко. Среди таких спектаклей выделяются:

«Легенда о Ромео и Джульетте»

«Дон Кихот. Серватес»

«Щелкунчик»

«Мастер и Маргарита»

Каждый из этих спектаклей представляет собой яркое сочетание традиционного фламенко и известных сюжетов, что делает их незабываемыми для зрителей.