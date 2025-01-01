Спектакль Легенда о пианисте

Необычный спектакль по пьесе итальянского писателя Александра Барикко в Театральной Долине

В Театральной Долине зрителей ожидает необычный спектакль по пьесе итальянского писателя Александра Барикко «Новеченто — 1900». Эта история рассказывает о Дэнни Будмэне Т. Д. Лемоне Новеченто, гениальном пианисте-самоучке, родившемся и прожившем свою жизнь на борту океанского лайнера.

О спектакле

Атмосфера постановки пропитана романтикой, слезами и смехом, а также безумной любовью к жизни, музыке и бескрайним океанским просторам. Режиссёр Людмила Никитина и актёр Валентин Воробьев вместе с пианистом Дмитрием Мячиным создали захватывающую работу, которая продлится два часа с одним антрактом.

Для кого этот спектакль?

Этот спектакль станет настоящим открытием для тех, кто ценит музыкальные драмы и глубокие человеческие истории. Уникальная комбинаторика музыки и актёрской игры позволит погрузиться в мир чувств и эмоций.

Интересные факты

Стоит отметить, что история Новеченто сама по себе полна символики и философских размышлений. Она исследует темы выбора, свободы и ценности жизни, находя отклик в сердцах людей разных поколений. Так, искрометная игра музыки будет чередоваться с важными жизненными уроками, что делает спектакль по-настоящему универсальным.

Не пропустите возможность стать частью этого удивительного театрального события!