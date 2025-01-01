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Легенда о Пёстром флейтисте, или Один вечер в семье Баха
Киноафиша Легенда о Пёстром флейтисте, или Один вечер в семье Баха

Легенда о Пёстром флейтисте, или Один вечер в семье Баха

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Авторский костюмированный спектакль Ольги Пикколо в Екатерининском собрании

Авторский костюмированный спектакль режиссёра, актрисы и музыковеда Ольги Пикколо «Легенда о Пёстром флейтисте» переносит зрителей в атмосферу одного вечера в семье великого органиста и композитора Иоганна Себастьяна Баха. Действие разворачивается в маленьком старинном городке, где фонарщик зажигает огни, а дети Баха с нетерпением ждут возвращения отца.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — игра детей Баха, а также тайные мечты и стремления одного из них, Кристиана. Он прокрадывается в комнату отца и начинает играть на клавесине, что приводит к неожиданным последствиям. В этот момент отец делится с детьми средневековой легендой, в которой звучат важные истины: «Бог помогает тем, в чьём сердце — правда и любовь».

Музыка и стиль

Спектакль выдержан в полифоническом стиле, что созвучно с музыкой самого Баха. Здесь пересекаются две сюжетные линии: семейная жизнь композитора и старая легенда. Зрителей ждет музыкальное сопровождение, включающее произведения И.С. Баха, М. Марэ, И. Пахельбеля, Д. Скарлатти, С. Слонимского, В. Бёрда, а также рождественские колядки и танцы.

Творческая команда

Режиссёр и автор спектакля — Ольга Пикколо. В команде также участвуют:

  • Оксана Чунчукова — художник песочной анимации
  • Наталья Капустина — солистка Петербург-концерта (флейта)
  • Светлана Таипова — дипломант международных конкурсов (фортепиано)
  • Александр Широков — артист Мариинского театра (скрипка)
  • Детский хор филармонического общества и учащиеся Детской музыкальной школы Пикколо

Практическая информация

Продолжительность спектакля составляет 45-50 минут. Обратите внимание, что билеты должны приобретаться для каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 мая
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

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