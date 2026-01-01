«Легенда о лунных нитях» – это завораживающий спектакль, основанный на древней легенде о любви двух стихий: Огня и Воды. Их страстный союз вызывает разрушительную силу, которая угрожает первым людям. Небесные Хранители решают разлучить влюбленных, но Луна, сжалившись над ними, соединяет их сердца невидимыми нитями, даруя возможность любить на расстоянии.
