Легенда о лунных нитях
Постановка
Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии
Режиссер Надежда Ким
Продолжительность 1 час

О спектакле

Спектакль о любви в Корейском театре музыкальной комедии

«Легенда о лунных нитях» – это завораживающий спектакль, основанный на древней легенде о любви двух стихий: Огня и Воды. Их страстный союз вызывает разрушительную силу, которая угрожает первым людям. Небесные Хранители решают разлучить влюбленных, но Луна, сжалившись над ними, соединяет их сердца невидимыми нитями, даруя возможность любить на расстоянии.

Постановочная группа

  • Автор сценария: Евгений Ни
  • Режиссер: Надежда Ким
  • Режиссер по пластике: Кибиров Фаим и Мусабаева Жасмин
  • Художник: Александра Ни
  • Заведующая костюмерным цехом: Лиана Стрельникова
  • Заведующий постановочной частью: Евгений Ни
  • Аранжировка песен: Роман Ким

Не упустите возможность стать частью этой уникальной истории о любви и преодолении! Спектакль обещает зрителям незабываемые впечатления и глубокие эмоции.

