Спектакль Легенда о Лермонтове

Экспериментальная театрализованная лекция о Лермонтове в Дендросаду Гензе

В Дендросаду Гензе состоится уникальное событие — театрализованная лекция от экспериментального театра «Комната 24». Филолог и драматург Анастасия Мирошниченко погрузит зрителей в мир великого русского поэта Михаила Лермонтова, рассматривая его жизнь через призму шотландских корней.

Открытие малоизвестных фактов

На лекции зрители смогут узнать о противоречивой натуре Лермонтова — человеке, который вызывал как любовь, так и ненависть. Анастасия Мирошниченко поможет понять, каким образом за маской гения скрывался живой человек с его переживаниями и страстями.

Спектакль «Мишель»

Театр «Комната 24» уже несколько месяцев работает над созданием полноценного спектакля «Мишель» — мифологизированной биографической драмы о Лермонтове. Лекция станет отличным знакомством публики с их интерпретацией образа поэта и подготовит зрителей к предстоящему спектаклю.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир литературы и театра!