Премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше»: погружение в атмосферу Древнего Востока

В новом году зрителей ждёт долгожданная премьера спектакля, окутанного мистикой Древнего Востока. Постановка «Легенда о Гильгамеше» станет творением одного из самых ярких представителей турецкой режиссуры – Биркана Гёргюна. Его уникальный подход и глубокое понимание классической литературы обещают захватывающее зрелище.

Сценография от мастера

Сценографией спектакля занимается Эфтер Тунч, главный художник Стамбульского государственного театра оперы и балета. Взаимодействие с руководством театра и его цехами уже началось – сегодня были представлены макеты декораций и костюмов, которые помогут создать атмосферу древнего мира.

Философские размышления на сцене

Биркан Гёргюн тщательно изучил все доступные переводы «Эпоса о Гильгамеше» – одного из старейших сохранившихся литературных произведений мира, основанного на шумерских сказаниях. Этот богатый текст предоставляет режиссёру и актёрам пространство для глубоких философских размышлений о жизни, смерти и бессмертии.

Костюмы от Елизаветы Пискуновой

Художник по костюмам Елизавета Пискунова вдохновилась натуральными материалами. В её мудборде можно увидеть хлопок, дерево и мох. Елизавета – талантливый художник-модельер, выпускница Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна, обладающая международным дипломом и опытом участия в выставках. Она также создала коллекцию для музея Фаберже в Баден-Бадене, что вызывает сравнения с работами Валентина Юдашкина, который также представлял наследие ювелира в 1991 году.

Уникальные костюмы для зрителей

Зрители спектакля смогут увидеть уникальные костюмы, в которых будут использованы элементы валяния из шерсти и плетения из искусственного волоса. Эти детали придадут постановке особую аутентичность и глубину, что сделает погружение в мир Гильгамеша ещё более захватывающим.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое обещает стать настоящим произведением искусства!