Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенда о Гильгамеше
Киноафиша Легенда о Гильгамеше

Спектакль Легенда о Гильгамеше

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 16+
Режиссер Биркан Горгюн
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше»: погружение в атмосферу Древнего Востока 

В новом году зрителей ждёт долгожданная премьера спектакля, окутанного мистикой Древнего Востока. Постановка «Легенда о Гильгамеше» станет творением одного из самых ярких представителей турецкой режиссуры – Биркана Гёргюна. Его уникальный подход и глубокое понимание классической литературы обещают захватывающее зрелище.

Сценография от мастера

Сценографией спектакля занимается Эфтер Тунч, главный художник Стамбульского государственного театра оперы и балета. Взаимодействие с руководством театра и его цехами уже началось – сегодня были представлены макеты декораций и костюмов, которые помогут создать атмосферу древнего мира.

Философские размышления на сцене

Биркан Гёргюн тщательно изучил все доступные переводы «Эпоса о Гильгамеше» – одного из старейших сохранившихся литературных произведений мира, основанного на шумерских сказаниях. Этот богатый текст предоставляет режиссёру и актёрам пространство для глубоких философских размышлений о жизни, смерти и бессмертии.

Костюмы от Елизаветы Пискуновой

Художник по костюмам Елизавета Пискунова вдохновилась натуральными материалами. В её мудборде можно увидеть хлопок, дерево и мох. Елизавета – талантливый художник-модельер, выпускница Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна, обладающая международным дипломом и опытом участия в выставках. Она также создала коллекцию для музея Фаберже в Баден-Бадене, что вызывает сравнения с работами Валентина Юдашкина, который также представлял наследие ювелира в 1991 году.

Уникальные костюмы для зрителей

Зрители спектакля смогут увидеть уникальные костюмы, в которых будут использованы элементы валяния из шерсти и плетения из искусственного волоса. Эти детали придадут постановке особую аутентичность и глубину, что сделает погружение в мир Гильгамеша ещё более захватывающим.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое обещает стать настоящим произведением искусства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
19:00 от 550 ₽

В ближайшие дни

О любви немало песен сложено...
16+
Музыка
О любви немало песен сложено...
31 декабря в 15:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Пила вино и хохотала. Красное
16+
Комедия
Пила вино и хохотала. Красное
15 сентября в 19:30 Выборгский ДК
от 1000 ₽
Краткий курс счастливой жизни
16+
Комедия Комедийная драма
Краткий курс счастливой жизни
28 сентября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше