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Легенда о Герде
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Киноафиша Легенда о Герде

Спектакль Легенда о Герде

Постановка
Мосспектакль 6+
Режиссер Алексей Богачук
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный интерактивный спектакль для всей семьи

Этот спектакль, основанный на сказке Г. Х. Андерсена «Снежная Королева», создан для того, чтобы захватить внимание как детей, так и взрослых. Вдохновленный классической историей, спектакль предлагает зрителям уникальную возможность стать частью волшебного мира.

История храброй Герды

В центре сюжета — отважная девочка Герда, которая готова пройти через самые трудные испытания, чтобы спасти своего брата Кая. Она преодолевает переживания и опасности, используя свою доброту и смелость. Это история о том, как сила сердца помогает побеждать даже самые страшные преграды.

Интерактивное повествование с элементами квеста

Спектакль в жанре сторителлинг включает элементы квеста, где зрители не остаются пассивными участниками. Каждый из них может принимать участие в событиях, играя роли и влиять на ход истории. Импровизация и реакция публики становятся важной частью представления.

Народная традиция и метод Йеспера Ла Кур Андерсена

Спектакль исполнен в духе традиционного народного датского театра, с элементами, свойственными методу Йеспера Ла Кур Андерсена. Это позволяет создать атмосферу живого общения между актерами и зрителями, что делает каждое представление неповторимым.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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