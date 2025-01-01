Меню
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2500₽
Легенда о Берене и Лютиень

Спектакль Легенда о Берене и Лютиень

6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Толкина: рок-опера «Легенда о Берене и Лютиень»

«Легенда о Берене и Лютиень: Лэ о Лэйтиан» — это рок-опера Людмилы Смеркович (Скади), основанная на знаменитом произведении английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион». В этой постановке раскрывается невероятная история о любви, подвигах, вражде и власти.

Сюжет

В центре сюжета — судьбы прекрасной эльфийской принцессы Лютиень и бесстрашного воина Берена. Их путь ведет к поискам волшебного камня Сильмарилла, история которого переплетает судьбы эльфов, людей и орков. В ходе их приключений зрители станут свидетелями грандиозной битвы между светом и тьмой, любовью и долгом.

Особенности спектакля

Спектакль длится 2 часа 10 минут и включает антракт. Уникальная музыка и захватывающий сюжет погружают зрителей в волшебный мир Средиземья. Режиссура и хореография мастерски передают дух оригинального произведения Толкина, создавая завораживающее зрелище для любителей театра.

Почему стоит увидеть?

Не упустите возможность окунуться в атмосферу эпической сказки и насладиться живыми выступлениями артистов. Рок-опера «Легенда о Берене и Лютиень» станет не только культурным событием, но и настоящим музыкальным переживанием для каждого зрителя.

Купить билет на спектакль

Расписание

2 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30 от 2500 ₽

