Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенда маленького городка
Киноафиша Легенда маленького городка

Спектакль Легенда маленького городка

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Выборгского театра в Петербурге

Государственный Выборгский театр драмы и кукол «Святая крепость» представляет новую трагикомедию, которая затрагивает важные темы человеческой жизни. Спектакль рассказывает о бесценности человеческой жизни и о прекрасных людях, преодолевающих невзгоды: бедность, болезни и другие испытания.

О чем спектакль?

Действие «Легенды маленького городка» происходит в штетле — небольшом еврейском городке, где каждый житель является мудрецом, знающим себе цену. Здесь переплетаются мечты о счастье и суровая реальность. Каждый персонаж находит свой путь, сталкиваясь с трудностями и радостями жизни.

Почему стоит посмотреть

  • Спектакль основан на произведениях известных авторов Э. Севелы и А. Гутина, что гарантирует глубокую проработку персонажей и тем.
  • Трагикомедия сочетает в себе элементы юмора и драмы, позволяя зрителю не только сопереживать героям, но и находить время для улыбок.

Приглашаем вас на спектакль!

Не упустите возможность погрузиться в уникальный мир маленького еврейского городка. «Легенда маленького городка» — это спектакль, который заставит вас задуматься о важности человеческих связей и ценности жизни. 

Режиссер
Инна Аронова
В ролях
Ольга Смирнова
Галина Басырова
Дарья Ердякова
Николай Устинов-Лещинский
Михаил Никулин

Фотографии

Легенда маленького городка Легенда маленького городка Легенда маленького городка Легенда маленького городка Легенда маленького городка Легенда маленького городка
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше