6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Легче в кино: Концерт живой музыки в Доме Кино Красноярск

Приглашаем вас на уникальный концерт, который пройдет в Доме Кино Красноярск. Это не просто музыкальное событие, а целая концепция, в которой объединились авторская музыка, поэзия и визуальное искусство.

Звучание любви и творчества

В этом концерте гармонично переплетутся слова, музыка и голоса, создавая атмосферу настоящего волшебства. Музыкальные номера порадуют как ценителей жанра, так и тех, кто просто ищет яркие эмоции. Каждое произведение, представленное на концерте, будет пронизано темой вечной любви.

Визуальное оформление

Не менее важной частью шоу станет оригинальное визуальное оформление. Работы талантливых художников и дизайнеров нашего города добавят глубину и выразительность к музыкальным номерам, создавая незабываемые образы и впечатления.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать частью этого замечательного события. Концерт "Легче в кино" – это возможность насладиться качественной музыкой и поэзией в сопровождении визуального искусства. Мы ждем вас в Доме Кино Красноярск!

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 1 октября
Дом кино Красноярск, просп. Мира, 88
19:00 от 700 ₽

