Legat Fashion
Билеты от 15000₽
Legat Fashion

Legat Fashion

18+
Возраст 18+
Билеты от 15000₽

О концерте/спектакле

Legat Fashion: Событие модной индустрии в Москве

«Legat Fashion» — это не просто модный показ, а уникальная авторская сцена, где пересекаются миры бизнеса и эстетики. Это событие проходит в рамках Legat Business Forum 2025 и объединяет fashion-культуру, современное искусство и деловую повестку. Здесь важны не только платья, но и идеи, стоящие за каждым брендом.

Что ожидать на Legat Fashion

  • Показ капсульных коллекций молодых и признанных дизайнеров.
  • Перформативные номера с участием моделей, артистов и digital-инсталляций.
  • Возможность напрямую познакомиться с авторами брендов.
  • Закрытый коктейль с бизнес-гостями и креативной элитой.

Кто может посетить мероприятие

«Legat Fashion» открыт для:

  • Представителей fashion-индустрии.
  • Инвесторов, заинтересованных в модных стартапах.
  • Баеров, стилистов и продюсеров.
  • Владельцев бутиков и маркетплейсов.
  • Ценителей искусства, прессы и медиа.
  • Участников форума, стремящихся открыть для себя новую эстетику бизнеса.

Что взять с собой

  • Визитки (если вы хотите презентоваться или предложить коллаборации).
  • Готовность к новым контактам.
  • Знание трендов — по желанию, но не обязательно.

Как одеться

Рекомендуется стиль smart casual с элементами индивидуальности. Вечерний стиль уместен, если вы планируете остаться на After Party.

Количество мест ограничено. Мероприятие пройдет в вечернем формате в камерной атмосфере, что делает его идеальным для тех, кто ценит эстетику и деловые связи в одном пространстве.

Купить билет на выставка

Расписание

1 ноября
Palmira Business Club Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2
09:00 от 15000 ₽

