Legat Fashion: Событие модной индустрии в Москве

«Legat Fashion» — это не просто модный показ, а уникальная авторская сцена, где пересекаются миры бизнеса и эстетики. Это событие проходит в рамках Legat Business Forum 2025 и объединяет fashion-культуру, современное искусство и деловую повестку. Здесь важны не только платья, но и идеи, стоящие за каждым брендом.

Что ожидать на Legat Fashion

Показ капсульных коллекций молодых и признанных дизайнеров.

Перформативные номера с участием моделей, артистов и digital-инсталляций.

Возможность напрямую познакомиться с авторами брендов.

Закрытый коктейль с бизнес-гостями и креативной элитой.

Кто может посетить мероприятие

«Legat Fashion» открыт для:

Представителей fashion-индустрии.

Инвесторов, заинтересованных в модных стартапах.

Баеров, стилистов и продюсеров.

Владельцев бутиков и маркетплейсов.

Ценителей искусства, прессы и медиа.

Участников форума, стремящихся открыть для себя новую эстетику бизнеса.

Что взять с собой

Визитки (если вы хотите презентоваться или предложить коллаборации).

Готовность к новым контактам.

Знание трендов — по желанию, но не обязательно.

Как одеться

Рекомендуется стиль smart casual с элементами индивидуальности. Вечерний стиль уместен, если вы планируете остаться на After Party.

Количество мест ограничено. Мероприятие пройдет в вечернем формате в камерной атмосфере, что делает его идеальным для тех, кто ценит эстетику и деловые связи в одном пространстве.