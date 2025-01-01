Legat Fashion: Событие модной индустрии в Москве
«Legat Fashion» — это не просто модный показ, а уникальная авторская сцена, где пересекаются миры бизнеса и эстетики. Это событие проходит в рамках Legat Business Forum 2025 и объединяет fashion-культуру, современное искусство и деловую повестку. Здесь важны не только платья, но и идеи, стоящие за каждым брендом.
Что ожидать на Legat Fashion
- Показ капсульных коллекций молодых и признанных дизайнеров.
- Перформативные номера с участием моделей, артистов и digital-инсталляций.
- Возможность напрямую познакомиться с авторами брендов.
- Закрытый коктейль с бизнес-гостями и креативной элитой.
Кто может посетить мероприятие
«Legat Fashion» открыт для:
- Представителей fashion-индустрии.
- Инвесторов, заинтересованных в модных стартапах.
- Баеров, стилистов и продюсеров.
- Владельцев бутиков и маркетплейсов.
- Ценителей искусства, прессы и медиа.
- Участников форума, стремящихся открыть для себя новую эстетику бизнеса.
Что взять с собой
- Визитки (если вы хотите презентоваться или предложить коллаборации).
- Готовность к новым контактам.
- Знание трендов — по желанию, но не обязательно.
Как одеться
Рекомендуется стиль smart casual с элементами индивидуальности. Вечерний стиль уместен, если вы планируете остаться на After Party.
Количество мест ограничено. Мероприятие пройдет в вечернем формате в камерной атмосфере, что делает его идеальным для тех, кто ценит эстетику и деловые связи в одном пространстве.