Legat Business Forum — это один из крупнейших деловых форумов России, который пройдет 1-2 ноября. Он собирает собственников бизнеса, инвесторов, представителей фондов, стартапов и инфраструктурных игроков. Это уникальная среда для обсуждения не теорий, а конкретных стратегий, основанных на реальном опыте.

Что вас ждёт

  • 1000+ участников со всей России и СНГ
  • Три сцены: бизнес, инвестиции, практические кейсы
  • Презентации проектов перед инвесторами
  • Формат встреч 1:1 для личных переговоров
  • Выставочная зона с IT-решениями и сервисами
  • Закрытые вечерние мероприятия и церемония награждения
  • Специальные блоки: Legat Art, Legat Fashion, авторская вечеринка

Кто может прийти

  • Владельцы бизнеса и руководители направлений
  • Частные инвесторы и представители фондов
  • Разработчики цифровых решений
  • Стартапы, ищущие рост или инвестиции
  • Профессионалы из консалтинга, HR, маркетинга, IT, управления
  • Представители медиа, деловых сообществ и образовательных платформ

Как одеться и что взять с собой

Формат мероприятия — деловой. Рекомендуется одеваться в стиле смарт-кэжуал или классического костюма в зависимости от цели участия. Не забудьте взять с собой визитки, презентационные материалы, а также ноутбук или планшет, если планируете демонстрировать проект.

Как принять участие

Форум открыт для регистрации. Предусмотрены разные форматы участия — от стандартного билета до делегации с персональной программой.

Купить билет на выставка Legat Business Forum

Ноябрь
1 ноября суббота
09:00
Palmira Business Club Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2
от 2900 ₽

