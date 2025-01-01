Legat Business Forum 2025 в Москве

Legat Business Forum — это один из крупнейших деловых форумов России, который пройдет 1-2 ноября. Он собирает собственников бизнеса, инвесторов, представителей фондов, стартапов и инфраструктурных игроков. Это уникальная среда для обсуждения не теорий, а конкретных стратегий, основанных на реальном опыте.

Что вас ждёт

1000+ участников со всей России и СНГ

Три сцены: бизнес, инвестиции, практические кейсы

Презентации проектов перед инвесторами

Формат встреч 1:1 для личных переговоров

Выставочная зона с IT-решениями и сервисами

Закрытые вечерние мероприятия и церемония награждения

Специальные блоки: Legat Art, Legat Fashion, авторская вечеринка

Кто может прийти

Владельцы бизнеса и руководители направлений

Частные инвесторы и представители фондов

Разработчики цифровых решений

Стартапы, ищущие рост или инвестиции

Профессионалы из консалтинга, HR, маркетинга, IT, управления

Представители медиа, деловых сообществ и образовательных платформ

Как одеться и что взять с собой

Формат мероприятия — деловой. Рекомендуется одеваться в стиле смарт-кэжуал или классического костюма в зависимости от цели участия. Не забудьте взять с собой визитки, презентационные материалы, а также ноутбук или планшет, если планируете демонстрировать проект.

Как принять участие

Форум открыт для регистрации. Предусмотрены разные форматы участия — от стандартного билета до делегации с персональной программой.