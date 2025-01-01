Legat Business Forum 2025 в Москве
Legat Business Forum — это один из крупнейших деловых форумов России, который пройдет 1-2 ноября. Он собирает собственников бизнеса, инвесторов, представителей фондов, стартапов и инфраструктурных игроков. Это уникальная среда для обсуждения не теорий, а конкретных стратегий, основанных на реальном опыте.
Что вас ждёт
- 1000+ участников со всей России и СНГ
- Три сцены: бизнес, инвестиции, практические кейсы
- Презентации проектов перед инвесторами
- Формат встреч 1:1 для личных переговоров
- Выставочная зона с IT-решениями и сервисами
- Закрытые вечерние мероприятия и церемония награждения
- Специальные блоки: Legat Art, Legat Fashion, авторская вечеринка
Кто может прийти
- Владельцы бизнеса и руководители направлений
- Частные инвесторы и представители фондов
- Разработчики цифровых решений
- Стартапы, ищущие рост или инвестиции
- Профессионалы из консалтинга, HR, маркетинга, IT, управления
- Представители медиа, деловых сообществ и образовательных платформ
Как одеться и что взять с собой
Формат мероприятия — деловой. Рекомендуется одеваться в стиле смарт-кэжуал или классического костюма в зависимости от цели участия. Не забудьте взять с собой визитки, презентационные материалы, а также ноутбук или планшет, если планируете демонстрировать проект.
Как принять участие
Форум открыт для регистрации. Предусмотрены разные форматы участия — от стандартного билета до делегации с персональной программой.