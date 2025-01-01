Церемония награждения Legat Business Forum 2025

Церемония Legat Business Awards станет финальной точкой форума, где аплодисменты звучат не ради шоу, а в честь выдающихся достижений в бизнесе. Это не просто вручение статуэток — это признание вклада, смелости и креативности победителей.

Что такое Legat Business Awards?

Legat Business Awards проходит в торжественной, но непринужденной атмосфере. Здесь награждают тех, кто:

построил вдохновляющий бизнес;

создал прорывной продукт или сервис;

вышел на новый рынок, несмотря на обстоятельства;

стал двигателем отрасли для себя и других;

принес пользу и силу в своё сообщество.

Номинации 2025 года

В этом году награды будут вручены в следующих номинациях:

Прорыв года;

Стартап с потенциалом;

Инвестор года;

Женское предпринимательство;

Трансформация года;

Лучшая B2B-команда;

За вклад в бизнес-сообщество;

Специальные награды от партнёров и организаторов.

Кто будет на мероприятии?

На церемонии соберутся:

Владельцы и первые лица компаний;

Инвесторы и представители фондов;

Лауреаты и номинанты;

Гости Legat Business Forum;

Представители СМИ и бизнес-сообществ;

Спикеры и почётные партнёры форума.

Формат мероприятия

Церемония включает живую программу с ведущим, интервью с победителями, фотозону и партнёрскую зону. После официальной части состоится Legat After Party, где участники смогут продолжить неформальное общение.

Как одеться?

Dress code — Business Elegant / Smart Formal. Это камерное и статусное событие, где внешняя подача важна, но не первостепенна по отношению к сути.

Что взять с собой?

Желание порадоваться за коллег;

Визитки для обмена;

Открытость к новым встречам и партнёрствам.

Участие в мероприятии

Вход возможен по бейджу форума или приглашению от организаторов. Обратите внимание, количество мест строго ограничено.