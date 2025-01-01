Церемония Legat Business Awards станет финальной точкой форума, где аплодисменты звучат не ради шоу, а в честь выдающихся достижений в бизнесе. Это не просто вручение статуэток — это признание вклада, смелости и креативности победителей.
Legat Business Awards проходит в торжественной, но непринужденной атмосфере. Здесь награждают тех, кто:
В этом году награды будут вручены в следующих номинациях:
На церемонии соберутся:
Церемония включает живую программу с ведущим, интервью с победителями, фотозону и партнёрскую зону. После официальной части состоится Legat After Party, где участники смогут продолжить неформальное общение.
Dress code — Business Elegant / Smart Formal. Это камерное и статусное событие, где внешняя подача важна, но не первостепенна по отношению к сути.
Вход возможен по бейджу форума или приглашению от организаторов. Обратите внимание, количество мест строго ограничено.