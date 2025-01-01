Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Legat Business Awards
Билеты от 2900₽
Киноафиша Legat Business Awards

Legat Business Awards

18+
Возраст 18+
Билеты от 2900₽

О концерте/спектакле

Церемония награждения Legat Business Forum 2025

Церемония Legat Business Awards станет финальной точкой форума, где аплодисменты звучат не ради шоу, а в честь выдающихся достижений в бизнесе. Это не просто вручение статуэток — это признание вклада, смелости и креативности победителей.

Что такое Legat Business Awards?

Legat Business Awards проходит в торжественной, но непринужденной атмосфере. Здесь награждают тех, кто:

  • построил вдохновляющий бизнес;
  • создал прорывной продукт или сервис;
  • вышел на новый рынок, несмотря на обстоятельства;
  • стал двигателем отрасли для себя и других;
  • принес пользу и силу в своё сообщество.

Номинации 2025 года

В этом году награды будут вручены в следующих номинациях:

  • Прорыв года;
  • Стартап с потенциалом;
  • Инвестор года;
  • Женское предпринимательство;
  • Трансформация года;
  • Лучшая B2B-команда;
  • За вклад в бизнес-сообщество;
  • Специальные награды от партнёров и организаторов.

Кто будет на мероприятии?

На церемонии соберутся:

  • Владельцы и первые лица компаний;
  • Инвесторы и представители фондов;
  • Лауреаты и номинанты;
  • Гости Legat Business Forum;
  • Представители СМИ и бизнес-сообществ;
  • Спикеры и почётные партнёры форума.

Формат мероприятия

Церемония включает живую программу с ведущим, интервью с победителями, фотозону и партнёрскую зону. После официальной части состоится Legat After Party, где участники смогут продолжить неформальное общение.

Как одеться?

Dress code — Business Elegant / Smart Formal. Это камерное и статусное событие, где внешняя подача важна, но не первостепенна по отношению к сути.

Что взять с собой?

  • Желание порадоваться за коллег;
  • Визитки для обмена;
  • Открытость к новым встречам и партнёрствам.

Участие в мероприятии

Вход возможен по бейджу форума или приглашению от организаторов. Обратите внимание, количество мест строго ограничено.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 ноября
Palmira Business Club Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2
09:00 от 2900 ₽

В ближайшие дни

1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12+
Живопись Графика Скульптура Классическое искусство
1418 дней. К 80-летию Великой Победы
12 октября в 16:30 Западное крыло Новой Третьяковки
Билеты
VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
25 августа в 13:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Мастер-класс «Талисман: секреты рун»
0+
Мастер-класс
Мастер-класс «Талисман: секреты рун»
18 августа в 14:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 700 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше