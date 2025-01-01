Legat Business Afterparty

Legat Business After Party: Завершение форума в атмосфере общения

Legat Business After Party — это не просто окончание форума, а его финальный аккорд, где царит атмосфера живого общения и настоящего звука. Это вечер для тех, кто желает обсудить события дня в непринужденной лаунж-зоне.

Что вас ждёт?

DJ-сет и лаунж-программа, создающие уникальное настроение

Welcome-зона с коктейлями для поднятия настроения

Пространство для диалогов без галстуков — свободное общение

Уютное освещение и эстетика вечера, дарящие комфорт

Фотозона для сохранения ярких эмоций

Кто может прийти?

На мероприятие приглашаются:

Участники Legat Business Forum с бейджем

Спикеры и партнёры форума

Приглашённые гости от организаторов

Зачем идти?

Продолжить общение в неформальной обстановке

Закрепить контакты после насыщенного дня

Познакомиться ближе с теми, с кем не удалось встретиться на сессиях

Просто отдохнуть и расслабиться в приятной компании

Как одеться?

Dress Code: Smart Casual или Business Casual. Избегайте строгих костюмов, но не стоит также надевать пляжную одежду. Это вечер о стиле, свободе и комфорте.

Что взять с собой?

Визитки (они могут пригодиться даже на after party)

Готовность к общению

Улыбку и, возможно, лёгкий танцевальный настрой

Условия участия

Участие возможно только по бейджу форума или персональному приглашению. Точное время и локация будут доступны участникам в личной программе.