Legat Business Afterparty
Билеты от 15000₽
Legat Business Afterparty

Legat Business Afterparty

18+
Возраст 18+
Билеты от 15000₽

О концерте/спектакле

Legat Business After Party: Завершение форума в атмосфере общения

Legat Business After Party — это не просто окончание форума, а его финальный аккорд, где царит атмосфера живого общения и настоящего звука. Это вечер для тех, кто желает обсудить события дня в непринужденной лаунж-зоне.

Что вас ждёт?

  • DJ-сет и лаунж-программа, создающие уникальное настроение
  • Welcome-зона с коктейлями для поднятия настроения
  • Пространство для диалогов без галстуков — свободное общение
  • Уютное освещение и эстетика вечера, дарящие комфорт
  • Фотозона для сохранения ярких эмоций

Кто может прийти?

На мероприятие приглашаются:

  • Участники Legat Business Forum с бейджем
  • Спикеры и партнёры форума
  • Приглашённые гости от организаторов

Зачем идти?

  • Продолжить общение в неформальной обстановке
  • Закрепить контакты после насыщенного дня
  • Познакомиться ближе с теми, с кем не удалось встретиться на сессиях
  • Просто отдохнуть и расслабиться в приятной компании

Как одеться?

Dress Code: Smart Casual или Business Casual. Избегайте строгих костюмов, но не стоит также надевать пляжную одежду. Это вечер о стиле, свободе и комфорте.

Что взять с собой?

  • Визитки (они могут пригодиться даже на after party)
  • Готовность к общению
  • Улыбку и, возможно, лёгкий танцевальный настрой

Условия участия

Участие возможно только по бейджу форума или персональному приглашению. Точное время и локация будут доступны участникам в личной программе.

Купить билет на концерт Legat Business Afterparty

Ноябрь
1 ноября суббота
09:00
Palmira Business Club Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2
от 15000 ₽

