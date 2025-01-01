Legat Business Afterparty

Legat Business After Party: Завершение форума в атмосфере общения
Legat Business After Party — это не просто окончание форума, а его финальный аккорд, где царит атмосфера живого общения и настоящего звука. Это вечер для тех, кто желает обсудить события дня в непринужденной лаунж-зоне.
Что вас ждёт?
- DJ-сет и лаунж-программа, создающие уникальное настроение
- Welcome-зона с коктейлями для поднятия настроения
- Пространство для диалогов без галстуков — свободное общение
- Уютное освещение и эстетика вечера, дарящие комфорт
- Фотозона для сохранения ярких эмоций
Кто может прийти?
На мероприятие приглашаются:
- Участники Legat Business Forum с бейджем
- Спикеры и партнёры форума
- Приглашённые гости от организаторов
Зачем идти?
- Продолжить общение в неформальной обстановке
- Закрепить контакты после насыщенного дня
- Познакомиться ближе с теми, с кем не удалось встретиться на сессиях
- Просто отдохнуть и расслабиться в приятной компании
Как одеться?
Dress Code: Smart Casual или Business Casual. Избегайте строгих костюмов, но не стоит также надевать пляжную одежду. Это вечер о стиле, свободе и комфорте.
Что взять с собой?
- Визитки (они могут пригодиться даже на after party)
- Готовность к общению
- Улыбку и, возможно, лёгкий танцевальный настрой
Условия участия
Участие возможно только по бейджу форума или персональному приглашению. Точное время и локация будут доступны участникам в личной программе.