Выставка искусства в рамках Legat Business Forum 2025

Выставка Legat Art — это пространство смысла, искусства и личных историй. В этом году форум открывает двери в мир современного искусства, не обремененного снобизмом. Здесь художники общаются с публикой напрямую через свои работы: живопись, инсталляции и перформансы.

Что будет на Legat Art

Арт-экспозиция работ современных художников: живопись, графика, объекты.

Перформансы на стыке визуального искусства.

Премьера новых серий и полотен, созданных специально для форума.

Живое общение с авторами, коллекционерами и арт-продюсерами.

Специальная зона для инвесторов в искусство и представителей галерей.

Уникальные арт-объекты, доступные к приобретению.

Кто может прийти

Выставка открыта для всех, кто интересуется искусством:

Коллекционеры и меценаты.

Представители галерей и арт-дилеры.

Деловая аудитория форума, интересующаяся эстетикой и инвестициями.

Художники, кураторы и продюсеры.

Пресса, медиа и арт-журналисты.

Любой, кому близка идея «искусства в деловом контексте».

Что взять с собой

Рекомендуем взять с собой:

Время, чтобы рассмотреть каждую деталь выставки.

Желание услышать, что стоит за каждым произведением.

При желании — запрос на покупку или участие в будущих коллаборациях.

Как одеться

Стиль одежды: smart casual или с легким арт-акцентом. Уместна спокойная индивидуальность, соответствующая атмосфере галерейного пространства.

Формат участия

Выставка пройдет в офлайн-формате в камерном пространстве в рамках бизнес-форума. Посещение возможно по предварительной записи или при участии в основном событии Legat Business Forum.

Legat Art — это идеальное место для тех, кто ищет эстетические ориентиры в мире стратегий, инвестиций и личных смыслов.