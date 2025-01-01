Меню
Legat Art
Билеты от 15000₽
Киноафиша Legat Art

Legat Art

18+
Возраст 18+
Билеты от 15000₽

О концерте/спектакле

Выставка искусства в рамках Legat Business Forum 2025

Выставка Legat Art — это пространство смысла, искусства и личных историй. В этом году форум открывает двери в мир современного искусства, не обремененного снобизмом. Здесь художники общаются с публикой напрямую через свои работы: живопись, инсталляции и перформансы.

Что будет на Legat Art

  • Арт-экспозиция работ современных художников: живопись, графика, объекты.
  • Перформансы на стыке визуального искусства.
  • Премьера новых серий и полотен, созданных специально для форума.
  • Живое общение с авторами, коллекционерами и арт-продюсерами.
  • Специальная зона для инвесторов в искусство и представителей галерей.
  • Уникальные арт-объекты, доступные к приобретению.

Кто может прийти

Выставка открыта для всех, кто интересуется искусством:

  • Коллекционеры и меценаты.
  • Представители галерей и арт-дилеры.
  • Деловая аудитория форума, интересующаяся эстетикой и инвестициями.
  • Художники, кураторы и продюсеры.
  • Пресса, медиа и арт-журналисты.
  • Любой, кому близка идея «искусства в деловом контексте».

Что взять с собой

Рекомендуем взять с собой:

  • Время, чтобы рассмотреть каждую деталь выставки.
  • Желание услышать, что стоит за каждым произведением.
  • При желании — запрос на покупку или участие в будущих коллаборациях.

Как одеться

Стиль одежды: smart casual или с легким арт-акцентом. Уместна спокойная индивидуальность, соответствующая атмосфере галерейного пространства.

Формат участия

Выставка пройдет в офлайн-формате в камерном пространстве в рамках бизнес-форума. Посещение возможно по предварительной записи или при участии в основном событии Legat Business Forum.

Legat Art — это идеальное место для тех, кто ищет эстетические ориентиры в мире стратегий, инвестиций и личных смыслов.

Купить билет на выставка

Расписание

1 ноября
Palmira Business Club Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2
09:00 от 15000 ₽

