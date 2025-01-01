Выставка искусства в рамках Legat Business Forum 2025
Выставка Legat Art — это пространство смысла, искусства и личных историй. В этом году форум открывает двери в мир современного искусства, не обремененного снобизмом. Здесь художники общаются с публикой напрямую через свои работы: живопись, инсталляции и перформансы.
Что будет на Legat Art
- Арт-экспозиция работ современных художников: живопись, графика, объекты.
- Перформансы на стыке визуального искусства.
- Премьера новых серий и полотен, созданных специально для форума.
- Живое общение с авторами, коллекционерами и арт-продюсерами.
- Специальная зона для инвесторов в искусство и представителей галерей.
- Уникальные арт-объекты, доступные к приобретению.
Кто может прийти
Выставка открыта для всех, кто интересуется искусством:
- Коллекционеры и меценаты.
- Представители галерей и арт-дилеры.
- Деловая аудитория форума, интересующаяся эстетикой и инвестициями.
- Художники, кураторы и продюсеры.
- Пресса, медиа и арт-журналисты.
- Любой, кому близка идея «искусства в деловом контексте».
Что взять с собой
Рекомендуем взять с собой:
- Время, чтобы рассмотреть каждую деталь выставки.
- Желание услышать, что стоит за каждым произведением.
- При желании — запрос на покупку или участие в будущих коллаборациях.
Как одеться
Стиль одежды: smart casual или с легким арт-акцентом. Уместна спокойная индивидуальность, соответствующая атмосфере галерейного пространства.
Формат участия
Выставка пройдет в офлайн-формате в камерном пространстве в рамках бизнес-форума. Посещение возможно по предварительной записи или при участии в основном событии Legat Business Forum.
Legat Art — это идеальное место для тех, кто ищет эстетические ориентиры в мире стратегий, инвестиций и личных смыслов.