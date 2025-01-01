Возвращение великого композитора: «Легар-гала» в Новой опере

Концертная программа «Легар-гала» появилась в репертуаре театра в 2020 году и была приурочена к 150-летию со дня рождения Франца Легара. Этот выдающийся австро-венгерский композитор стал основоположником неовенской оперетты и родился 30 апреля 1870 года.

Творчество Легара

Легар написал 38 произведений в жанре оперетты, однако российскому зрителю известна лишь небольшая часть его творчества. Среди самых популярных произведений можно выделить «Фраскиту», «Веселую вдову», «Графа Люксембурга» и «Страну улыбок». Эти оперетты, вместе с несколькими ариями из других театральных произведений, с удовольствием исполняют ведущие оперные исполнители мира.

Философия композитора

Легар оставил после себя не только богатое музыкальное наследие, но и целое собрание афоризмов. В одном из своих высказываний он отметил: «Оперетта не умирает… Умирают только те, кто не умеют с ней обращаться — любители штампов и эпигоны». Это утверждение подчеркивает актуальность его произведений и сегодня.

Что услышит зритель

В программе «Легар-гала» представлены лучшие арии и фрагменты из оперетт «Божественный супруг», «Паганини», «Ева», «Фридерика», «Страна улыбок», «Танец стрекоз», «Там, где жаворонок поет», «Веселая вдова», «Джудитта» и многих других. Это захватывающее музыкальное путешествие станет настоящим праздником для всех любителей оперетты.