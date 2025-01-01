Спектакль Ледяная синева

«Ледяная синева» — новый спектакль театрального проекта «а39» в Музее Москвы

На площадке Музея Москвы стартует показ свежего спектакля «Ледяная синева». Это сибирский нуар о расследовании, которое пошло не по плану и могло бы изменить все. Зрителям предстоит окунуться в атмосферу, наполненную необычными поворотами и шансонной лирикой.

Команда спектакля

Спектакль создается под руководством талантливого режиссера и автора идеи Олега Глушкова. Музыкальное оформление, а также аранжировку доверили Лере Коган, что придаст постановке особую глубину и настроение.

За визуальные решения отвечает пространственный художник Маша Левина, а костюмы для актеров разработала Екатерина Павелко. Освещение будет реализовано при помощи специалиста Ивана Виноградова, что создаст уникальную атмосферу на сцене.

Продюсеры, актеры и их роли

Проект курирует продюсер Григорий Добрыгин и исполнительный продюсер Евгения Негодяева, что гарантирует высокое качество исполнения. В постановке участвуют талантливые актеры: Оля Балацкая, Серафима Гощанская, Элизабет Дамскер, Лев Зулькарнаев, Лев Казанский, Сергей Кирпиченок, а также Баястан Колд.

Что ожидает зрителей?

«Ледяная синева» — это не просто спектакль, а целый мир, где каждый звук и каждая тень имеют значение. Зрителей ожидает напряженный сюжет, неожиданные повороты и глубокие эмоции. Приходите и станьте частью этой увлекательной истории!