Премьера спектакля «Ледяная синева» в Музее Москвы

На площадке Музея Москвы состоится долгожданная премьера нового спектакля театрального проекта «а39» под названием «Ледяная синева. Сибирский нуар». Это захватывающее расследование, которое пошло не по плану, обещает изменить всё. Подготовьтесь к тому, что вас ждет интригующий сюжет и атмосферная музыка в стиле шансона.

Команда создателей

Спектакль создан под руководством талантливого Олега Глушкова, который выступает в роли автора идеи и режиссера. Музыка в спектакле является важной частью, и ее продюсером и аранжировщиком стала Лера Коган.

Оформление спектакля

Уникальное пространство для спектакля разработала Маша Левина, а костюмы создала Екатерина Павелко. Световое оформление — это работа Ивана Виноградова.

Продюсерский состав

Продюсером проекта выступил Григорий Добрыгин, а исполнительным продюсером — Евгения Негодяева.

Актёрский состав

В спектакле сыграют:

Оля Балацкая

Серафима Гощанская

Элизабет Дамскер

Лев Зулькарнаев

Лев Казанский

Сергей Кирпиченок

Баястан Колдошалы

Владислав Медведев

Глеб Ромашевский

Линара Самирханова

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события. Премьера состоится уже совсем скоро — следите за расписанием и приходите насладиться искусством!