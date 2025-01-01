На площадке Музея Москвы состоится долгожданная премьера нового спектакля театрального проекта «а39» под названием «Ледяная синева. Сибирский нуар». Это захватывающее расследование, которое пошло не по плану, обещает изменить всё. Подготовьтесь к тому, что вас ждет интригующий сюжет и атмосферная музыка в стиле шансона.
Спектакль создан под руководством талантливого Олега Глушкова, который выступает в роли автора идеи и режиссера. Музыка в спектакле является важной частью, и ее продюсером и аранжировщиком стала Лера Коган.
Уникальное пространство для спектакля разработала Маша Левина, а костюмы создала Екатерина Павелко. Световое оформление — это работа Ивана Виноградова.
Продюсером проекта выступил Григорий Добрыгин, а исполнительным продюсером — Евгения Негодяева.
В спектакле сыграют:
