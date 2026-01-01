Илья Авербух представляет новый ледовый мюзикл

Илья Авербух, один из самых востребованных российских режиссеров и создатель таких ледовых спектаклей, как «Анна Каренина» и «Кармен», представляет новый новогодний ледовый мюзикл «Мама». Этот спектакль является продолжением его творческой работы в жанре семейных шоу и вдохновлен сказкой «Волк и семеро козлят» и советским киномюзиклом «Мама» (1976 года). Песня из этого киномюзикла станет лейтмотивом нового шоу.

Новый взгляд на знакомую историю

Хотя Илья Авербух уже ставил «Маму» десять лет назад, нынешняя постановка обещает быть совершенно новой. Она будет отличаться не только оригинальной музыкой, но и сюжетной линией, персонажами, декорациями и сценическим решением. Вдохновленный чудом рождения своей дочери, режиссер подчеркивает, что «Мама» — это слово, которое является самым важным в жизни каждого человека.

Звезды ледового шоу

В главных ролях — известные фигуристы: серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, чемпионы Европы и мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, чемпион Европы Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин и другие знаменитые спортсмены. В спектакле примут участие около 80 артистов разных жанров: фигуристы, танцоры, театральные актеры, паркуристы, фокусники и цирковые артисты.

Живой звук

Как и в других постановках Ильи Авербуха, в «Маме» будет использован живой звук. Вся музыка, вокальные партии и диалоги звучат вживую, что придает спектаклю особую атмосферу.

Полезная информация для зрителей:

Состав участников не меняется на каждом спектакле, но организаторы оставляют за собой право вносить изменения.

Дети до 3 лет могут пройти на мероприятие по одному билету со взрослым, без отдельного места.

Вход в ледовую арену начинается за 45 минут до начала сеанса.

Зоны ожидания зрителей без билетов на территории не предусмотрены.

Для вашего удобства рядом находятся кафе, торговые комплексы и магазины.