Спектакль Ледовый патруль

Интерактивное новогоднее приключение для всей семьи!

Готовы к яркому и увлекательному путешествию? На сцене развернётся сказочная история, где помощник Деда Мороза — милый и находчивый снежный человечек — собирает команду веселых и смелых щенков. Их миссия непроста: помочь Снеговику-почтальону, который потерялся в заснеженном лесу, а его сани с подарками оказались под обвалом.

Юным зрителям предстоит стать частью этой невероятной спасательной операции! Каждый мальчик и девочка сможет почувствовать себя настоящим героем, помочь волшебным щенкам и сделать множество добрых дел, чтобы Новый год обязательно наступил.

Почему стоит побывать?

Весёлые персонажи и интерактивные задания для детей.

Атмосфера зимней сказки с ноткой приключений.

Зажигательные музыкальные номера и яркие декорации, создающие ощущение настоящего праздника.

Присоединяйтесь к приключению вместе с Ледовым патрулём! Вместе мы спасём Новый год и подарим волшебство!