Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ледовый патруль
Киноафиша Ледовый патруль

Спектакль Ледовый патруль

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивное новогоднее приключение для всей семьи!

Готовы к яркому и увлекательному путешествию? На сцене развернётся сказочная история, где помощник Деда Мороза — милый и находчивый снежный человечек — собирает команду веселых и смелых щенков. Их миссия непроста: помочь Снеговику-почтальону, который потерялся в заснеженном лесу, а его сани с подарками оказались под обвалом.

Юным зрителям предстоит стать частью этой невероятной спасательной операции! Каждый мальчик и девочка сможет почувствовать себя настоящим героем, помочь волшебным щенкам и сделать множество добрых дел, чтобы Новый год обязательно наступил.

Почему стоит побывать?

  • Весёлые персонажи и интерактивные задания для детей.
  • Атмосфера зимней сказки с ноткой приключений.
  • Зажигательные музыкальные номера и яркие декорации, создающие ощущение настоящего праздника.

Присоединяйтесь к приключению вместе с Ледовым патрулём! Вместе мы спасём Новый год и подарим волшебство!

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше