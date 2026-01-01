Спектакль Ледовое шоу «Золушка»

Загадочная «Золушка» на льду

Приглашаем вас на уникальное современное шоу «Золушка», где действие разворачивается как на льду, так и в воздухе. Постановка сочетает в себе захватывающие иллюзии и спецэффекты, сопровождаемые ярким световым оформлением.

Звезды на льду

В этом спектакле участвуют олимпийские чемпионы: Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и Аделина Сотникова. Также в составе труппы - профессиональные фигуристы и артисты цирка, которые удивят зрителей воздушными номерами.

История спектакля

Первый показ «Золушки» состоялся в 2002 году в Италии, в Гардаланд-парке. С тех пор это представление покорило сердца зрителей в Дубае, Швейцарии, Аргентине, Франции, Китае, Южной Корее, Колумбии, Перу, Португалии, Мексике и многих других странах. Тысячи семей уже успели насладиться этой волшебной сказкой.

Для детей и родителей

По словам руководства Гардаланд-парка, «Спектакль очень интересен и понятен детям, которые смотрят его, затаив дыхание от начала и до конца. Но он также нравится их родителям благодаря высокому уровню фигурного катания, включающему акробатические и цирковые номера, фантастическим костюмам, оригинальной хореографии и постановке». Это представление по праву считается одним из лучших в истории парка.

Сюжет

Сюжет спектакля рассказывает знакомую сказку о Золушке в ярком и эмоциональном стиле. С первых минут она завоевывает наши сердца своей добротой и беззащитностью, особенно на фоне бессердечной мачехи и её испорченных дочерей, которые обращаются с ней как со служанкой. Но добрая Фея дарит Золушке шанс попасть на королевский бал, где Принц будет выбирать себе невесту. Даже когда великолепное платье Золушки в полночь превращается в тряпки, Принц находит её благодаря хрустальной туфельке, которую она потеряла во время бегства.

Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и красоты на спектакле «Золушка»!