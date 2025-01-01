Меню
Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе»
Киноафиша Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе»

Спектакль Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе»

0+
Режиссер Татьяна Навка
Продолжительность 120 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя премьера ледового шоу «Вечера на хуторе»

С 25 декабря по 8 января в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стартует долгожданная новогодняя премьера ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Это захватывающее представление основано на повестях Н.В. Гоголя и подарит зрителям невероятные эмоции.

Классическая история в новом формате

Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны преобразится в праздничное ледяное шоу. Зрители смогут насладиться танцами, песнями и шутками, а также окунуться в атмосферу мистики и яркого народного колорита.

Уникальные традиции в центре сюжета

«Вечера на хуторе» предлагает не только развлечение, но и возможность прикоснуться к красочным народным традициям нашей страны. Гоголь будет представлен с новой стороны, и зрители увидят его творчество в необычном формате, насыщенном ярмарочными гуляниями.

Звезды фигурного катания на сцене

В главных ролях шоу выступят звёзды мирового фигурного катания — многократные чемпионы России, чемпионы Европы и мира, призёры Олимпийских игр. Среди них Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Степанова, Иван Букин, Артур Гачинский, Татьяна Розанова и другие именитые фигуристы, которые добавят в представление мастерства и грации.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого торжества на льду, которое объединяет классику и современные интерпретации, создавая уникальный театральный опыт.

Декабрь
Январь
25 декабря четверг
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
26 декабря пятница
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
27 декабря суббота
15:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
15:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
30 декабря вторник
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
31 декабря среда
12:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
2 января пятница
12:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
15:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
3 января суббота
12:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
15:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
4 января воскресенье
12:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
15:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
5 января понедельник
12:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
15:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
6 января вторник
12:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
15:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
7 января среда
15:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
8 января четверг
12:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
15:30
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽
19:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 1000 ₽

