Спектакль Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе»

Новогодняя премьера ледового шоу «Вечера на хуторе»

С 25 декабря по 8 января в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге стартует долгожданная новогодняя премьера ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Это захватывающее представление основано на повестях Н.В. Гоголя и подарит зрителям невероятные эмоции.

Классическая история в новом формате

Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы и красавицы Оксаны преобразится в праздничное ледяное шоу. Зрители смогут насладиться танцами, песнями и шутками, а также окунуться в атмосферу мистики и яркого народного колорита.

Уникальные традиции в центре сюжета

«Вечера на хуторе» предлагает не только развлечение, но и возможность прикоснуться к красочным народным традициям нашей страны. Гоголь будет представлен с новой стороны, и зрители увидят его творчество в необычном формате, насыщенном ярмарочными гуляниями.

Звезды фигурного катания на сцене

В главных ролях шоу выступят звёзды мирового фигурного катания — многократные чемпионы России, чемпионы Европы и мира, призёры Олимпийских игр. Среди них Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Степанова, Иван Букин, Артур Гачинский, Татьяна Розанова и другие именитые фигуристы, которые добавят в представление мастерства и грации.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого торжества на льду, которое объединяет классику и современные интерпретации, создавая уникальный театральный опыт.